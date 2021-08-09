【北水基金】北水湧入科網ETF 華夏恒生兩ETF吸金25億

▲ 北水基金業指，無差別殺跌是抄底良機，遂低撈科網ETF。

港股今天（8月9日）低開高走，美團（03690）及騰訊（00700）等抱團股，再發揮火車頭的領漲作用，刺激恒指在兩萬六千點心理大關失而復得。而內地媒體指，聰明錢更約於一個月前開始抄底，例如華夏恒生兩大焦點的主題式ETF基金，近期共吸金逾25億元（人民幣，下同），也有瞄準港股優質標的股超跌後，乃執平貨撈底的黄金機遇，凸顯投機心態的游資，爭相捕捉跌出來的機會。

醒目資金湧入包括科網股及醫藥等熱門ETF，近期部份ETF的資金淨流入明顯，顯示投資者關注低吸良機。Wind數據反映，近一個月來，易方達中證海外互聯ETF淨流入57.36億元，華夏恒生互聯網科技業ETF淨流入15.71億元，同樣，華夏恒生科技ETF也吸金10.17億元。

名牌基金經理，看好港科網板塊【下一頁】

其實，上述加倉勢頭已延續數月，再舉易方達中證海外互聯網ETF為例，內媒引述Wind截至二季度的統計，以上ETF的規模為197.69億元，較一季度增加了114.37億元，增幅更高達137.27%。至於按月度來看，2月以來，這ETF一直獲得資金淨申購，7月更達頂峰，吸金超逾30億元淨流入。而其聯接基金也吸引大量熱錢流入，規模也從首季度的16.26億元、增至次季度的55.86億元，增幅高達243.63%。

基金人士拆解原因，中概股近期大幅插水，投資者深感挖出了「黄金坑」，不惜抄底，且ETF本身的特質，愈跌愈買也能審慎控制風險。

泊通投資更直指，「無差别殺跌，其實是拾金子的時候」。在調整市中，泊通投資關注SaaS軟件、輔助生殖等港股優質資產的投資機遇，上述目標在近期的反彈市中表現不錯。

浦銀安盛基金認為，隨着ETF規模和數量漸增，不少投資者看到了ETF的優勢，視其作為捕捉反彈行情的利器。從最近一年多的市場風格衡量，震盪市中，以平均成本法定期買入、借道ETF是相對省事的方法。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪