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【美國疫情】亞馬遜也推疫苗抽獎 　員工打疫苗可抽汽車及50萬現金

商業 16:20 2021/08/09

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亞馬遜（Amazon）近期推出疫苗抽獎活動，讓接種了疫苗的前線員工參與抽獎，有機會贏取汽車、渡假套餐或現金獎。

近日美國的新冠肺炎疫情加劇，為了鼓勵員工接種疫苗，亞馬遜（Amazon）近期推出疫苗抽獎活動，讓接種了疫苗的前線員工參與抽獎，有機會贏取汽車、渡假套餐或高達 50 萬美元（約390萬港元）的現金獎。

【美國經濟】美國復甦前景受疫情阻撓　就業增長預計將放緩

彭博社報道，亞馬遜將推出名為「Max Your Vax」的抽獎活動，員工只要已接種疫苗就可以參加抽獎。是次抽獎將提供共18個獎項，送出價值近200萬美元獎品（約1556萬港元），包括2個50萬美元的現金獎勵名額、6個 10萬美元的獎勵名額、5輛新車和5個度假套餐名額。而在此前，亞馬遜也曾為已接種疫苗的員工提供高達80美元的補貼。

事實上，不少美國多間大型企業亦已開始強制員工接種新冠疫苗，例如大型零售商Walmart（沃爾瑪）要求員工必須在10月4日前全面接種疫苗迪士尼要求美國所有受薪及非公會時薪員工須要在9月底前接種疫苗。惟亞馬遜至今仍不願強制要求旗下130萬名員工接種疫苗，該企指出，擔心強制要求員工接種疫苗，會導致抗拒疫苗的員工離職，故希望藉其他方式鼓勵接種。

另一方面，亞馬遜亦因應變種Delta病毒威脅而收緊防疫措施，從9起，所有倉庫員工需要佩戴口罩，同時將辦公室重開時間推遲至明年1月。而大型科企蘋果（Apple）也將重返辦公室計劃推遲至本年10月，該企表示，無論員工的疫苗接種狀況如何，都會要求他們在上班時佩戴口罩。

【職場薪酬】美國最高收入行政總裁排名　Tesla Elon Musk奪冠

責任編輯：蘇穎琪

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