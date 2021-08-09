【監管風暴】 官媒抨擊「炒芯」行為 「缺芯不是炒芯的理由」 芯片股逆市受壓

官媒再出口，今次輪到芯片。央視財經發文指，「缺芯」不是「炒芯」的理由，指出「芯片荒」困擾汽車市場多時，部分經銷商更趁機惡意漲價，引發市場價格混亂，並指出，去年與上半年相比，大多數芯片廠商的漲價幅度約為20至60%，然而到了部分經銷商手中時，價格再暴增10至20倍，令汽車企業無奈選擇大量囤貨掃貨，提高庫存，加劇缺芯困境。

大行予中芯國際投資評級及目標價﹕

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報道指，需遏制價格違法行為及維護市場價格秩序，點名要求市場監管總局出手，並呼籲「炒芯」者立即收手，懸崖勒馬。消息拖累下，芯片股顯著受壓，其中中芯國際（00981）扭三連漲，股價由逾半年高位回落，一度跌5.5%，低見26.6元，收市報26.75元，仍跌5%；華虹半導體（01347）同樣扭三連漲，股價一度挫8.6%，低見49.8元，收市報51.4元，仍跌5.7%。

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記者：郭秀慧