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【姜糖必睇】姜濤與「樂壇新人」PayMeow為PayMe拍音樂廣告 跟佢學跳舞有機會贏親筆簽名禮物

理財智慧 17:36 2021/08/09

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人氣男團MIRROR中的「人氣王」姜濤日前推出個人第8首新曲《Dear My Friend,》，這首歌的MTV感動不少人，點擊率於一日間已逾100萬，十分厲害。最近姜濤原來夥拍「樂壇新人」PayMeow，為滙豐旗下電子錢包PayMe拍攝全新音樂廣告。


PayMe近日推出的「PayMeow全民轉轉賞」推廣計劃，找來姜濤與PayMeow一同拍攝全新音樂廣告，教大家利用PayMe全民錢包如何盡情地食、買、玩，同時參加抽獎贏獎品。

    點擊圖片放大
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【著數優惠】為答謝香港運動員努力 IKEA買5粒瑞典肉丸送多5粒 點樣攞到肉丸味蠟燭?，詳見【下一頁
 
在拍攝期間，姜濤分享他與PayMeow合作的感想時表示： 「平時拍廣告和跳舞多數拍住MIRROR隊友，今次我就與新拍檔PayMeow組成全新跳唱組合，可愛的貓動作更有別於我之前一貫的舞步風格。不過我一戴上PayMeow耳朵，很快就進入狀態，自然跳出貓的神態。」
 
他說笑指：「希望大家喜歡今次的演出，或者這個全新組合有機會參加年尾的頒獎典禮。」被問及為何選用PayMe作為常用的電子錢包時，姜濤表示，他平日習慣使用電子錢包購物或食飯，因為實在太方便：「我經常四處出外工作，所以甚少隨身帶備現金，而PayMe電子錢包正好應付我的日常需要，又可以連接到銀行戶口，無論幾時想請媽咪食飯都可以用手機付款。」

【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企，詳見【下一頁

姜濤更提醒大家，如想學跳他這隻可愛的PayMeow舞蹈，可以下載專屬的Instagram濾鏡，並跟朋友分享舞姿，就有機會得到他簽名的禮品。

即日起至9月30日，用戶在任何PayMe for Business商戶#使用PayMe消費滿100元，即可參與「PayMeow全民轉轉賞」遊戲，有機會獲取高達500港元PayMe餘額及精選禮品，獎賞總值超過400萬元。 

即click入下面睇姜濤最新廣告：

# 有關 PayMe for Business 商戶名單，可於 PayMe 應用程式或以下網頁查看：【請按此

【素食潮流】李嘉誠都有食 無牛真雪糕Ice Age! 中環開首間概念店 檸檬青蘋果味有驚喜，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

廣告 組合 Mirror 舞蹈 音樂 姜濤 廣告 PayMe 滙豐控股（00005）

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