舉辦奧運其實無著數？　這個機構穩袋至少30億美元

東京奧運於昨日（8日）閉幕，今屆因受新冠肺炎疫情影響，所以也不會開放給海外觀眾。有不少人預料，舉辦奧運能推動當地經濟，最顯現易見的，就是旅客量、轉播、當中亦包括贊助、門票等收入；但隨着某幾屆奧運有超支情況發生，讓外界猜測，到底舉辦奧運的國家是賺錢還是蝕錢。不過，《美聯社》就分析指國際奧委會（IOC）可賺取30至40億美元的轉播權利金，成為最大贏家。

東京奧運因疫情影響，而一再延期舉行，而且成本更是有加無減，官方公布成本高達154億美元，被認為是最貴的一屆奧運，到底哪一方可在今屆奧運獲利？據《美聯社》分析，國際奧委會適逢舉辦賽事，即使未有開放比賽，但也可穩獲30至40億美元的轉播權收入。國際奧委會本質上是一間體育和娛樂機構，當中18%來自贊助商，75%的收入來自轉播權。

報道提及，德國經濟學家Wolfgang Maennig直指，舉辦奧運所實際帶來的經濟收益微乎其微。他形容舉辦奧運猶如朋友舉辦的盛大派對，目的並不是賺錢，而是讓每位來賓事後想起來都會高興。《美聯社》又引用30年前，Wolfgang Maennig的研究顯示，「經濟學家一致認為，奧運會不會對國家（甚至地區）收入、就業、稅收、旅遊業等產生任何顯著的積極影響。」

他續指，舉辦奧運的好處都在甚少在實際經濟收益中，包括主場優勢和更多的主場運動員獎牌、新的運動設施、增強的國際意識以及圍繞城市更新的快速決策。而日本在奧運表現與描述相符，並贏得了比以往任何時候都多的金牌和總獎牌。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯