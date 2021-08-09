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【HSBC滙豐】揭職場種族歧視員工傳請辭　滙豐：認真對待員工提出問題

股市 15:53 2021/08/09

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【HSBC滙豐】揭職場種族歧視員工傳請辭　滙豐：認真對待員工提出問題

《彭博》引述知情人士消息指，HSBC滙豐 （00005） 早前一名揭發職場種族歧視問題的員工Ian Clarke已經離職，而部分原因與缺乏同事支持有關，但仍然對滙豐落實部分其提出的建議感到欣慰。

本身是牙買加及英國混血兒的Clarke，在美國滙豐出任初級經理，已經服務滙豐15年。他早前撰寫一份長達48頁的報告，指滙豐內部存在種族歧視，例如集團的有色人種或其他少數族裔員工並未能獲得保留或上流機會，無緣出任高級職位，而他本人亦曾經被多位白人同事歧視，指滙豐在有關問題上表現未如理想。

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緊接他的公開指控後，報道指滙豐隨即啟動內部調查，並深入調查其所提及的事件。據報，Clarke離職前向約1000名同事發電郵，提到相信滙豐難以完全實現集團提升職場多元化的目標，但仍然對滙豐近月採取的行動感到欣慰。

滙豐回應報道時表示，正致力提升集團多元化和包容性，雖然正取得進展，但同時知道仍需採取更多措施，同時會認真對待員工所提出的問題。

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