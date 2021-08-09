【著數優惠】今個暑假Noodle HoME-liday！「一田夏麵」祭第二波著數優惠一覽

踏入8月暑假，一田超市今個夏季又怎樣搞作？由即日至本月16日，一田超市舉辦一日夏麵祭【Noodle HoME-liday】第二波優惠，包括獨家優先售賣小夫妻砂鍋魚頭風味拌麵，同場更加推Upgrade 即食餸包、日式丼飯！

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值得留意，YATA-Fans 會員或憑一田信用卡、WeChat Pay HK於全線一田超市購買指定麵食產品，可享額外95折優惠；或者，他們於全線一田即日同一店舖累積電子消費每滿$2,000，即可憑一田機印發票及簽賬存根換領「$1,000優惠券」乙套。(每人每次限換5套，先到先得，換完即止。如有任何爭議，一田保留最終決定權。)

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責任編輯：潘曉豐