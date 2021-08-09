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【MIRROR關注組】姜濤聯乘PayMe全民錢包　推出「PayMeow全民轉轉賞」

商業 15:45 2021/08/09

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滙豐旗下電子錢包PayMe近日推出「PayMeow全民轉轉賞」推廣計劃，男子組合MIRROR成員姜濤更與滙豐的PayMeow一同拍攝了全新的音樂廣告 。（PayMe提供圖片）

滙豐旗下電子錢包PayMe近日推出「PayMeow全民轉轉賞」推廣計劃，男子組合MIRROR成員姜濤更與滙豐的PayMeow一同拍攝了全新的音樂廣告，教大家如何利用PayMe全民錢包參加計劃和抽獎贏獎品。

【新冠口服藥物】日本藥企鹽野義製藥研發口服藥物　有望今年內在市面供應

由即日起至 9月 30日，用戶在任何PayMe for Business商戶使用PayMe消費滿100港元，即可參與「PayMeow全民轉轉賞」遊戲，有機會獲取高達500港元PayMe餘額及精選禮品，獎賞總值超過400萬港元。

姜濤還聯乘PayMeow推出了專屬的Instagram濾鏡，粉絲只需下載並與朋友分享舞姿，就有機會得到姜濤簽名的禮品。

「PayMeow全民轉轉賞」的音樂廣告及宣傳品將於今日分別在ViuTV、網上和各個地方首度亮相：音樂廣告將於今日晚上8時12分在ViuTV上首播；戶外廣告則有港鐵站內、巴士車身及崇光百貨外牆的LED屏幕上接近真人大小的海報。

【航空業寒冬】空中巴士發預警　德國零件部門或需裁員千人

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責任編輯：李智美

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