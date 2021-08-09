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【ET講股通】梁耀康：向製造業投資轉向（歡迎留言問股）

股市 15:40 2021/08/09

分享：

港股反彈乏力，恒生指數今早曾彈348點，但後勁不繼，現升不足100點，暫守在26200點之上。港股走勢如何？資金如何走？《ET講股通》主持梁耀康稍後3時45分，於《ET講股通》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

立即收看／收聽： https：//video.hket.com/video/3027797

【ET講股通】梁耀康：向製造業投資轉向（歡迎留言問股）

欄名 : ET講股通

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