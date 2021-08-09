【ET講股通】梁耀康：向製造業投資轉向（歡迎留言問股） 股市 15:40 2021/08/09 分享： 港股反彈乏力，恒生指數今早曾彈348點，但後勁不繼，現升不足100點，暫守在26200點之上。港股走勢如何？資金如何走？《ET講股通》主持梁耀康稍後3時45分，於《ET講股通》為你分析。 有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。 立即收看／收聽： https：//video.hket.com/video/3027797 ▲ 【ET講股通】梁耀康：向製造業投資轉向（歡迎留言問股） 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康︰等轉勢 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/06 【ET講股通】梁耀康︰等轉勢 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康︰牛皮 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/05 【ET講股通】梁耀康︰牛皮 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜︰疫情憂慮再起 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/04 【ET講股通】孫運喜︰疫情憂慮再起 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜︰一招接一招 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/03 【ET講股通】孫運喜︰一招接一招 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康︰中證監放話溫和當利好 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/02 【ET講股通】梁耀康︰中證監放話溫和當利好 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 指數 恒生指數 股票 港股