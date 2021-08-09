【ET講股通】梁耀康︰向製造業投資轉向 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

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00：33 - 港股市況速報及解讀

01：45 - 港股今日升市三大原因

04：45 - 國家信息中心提經濟增長動力轉向製造業投資

08：25 - 半導體股前景點睇

12：46 - 工業機械股值得留意：濰柴動力 （02338）

16：32 - 股票分析：美團 （03690） 股價前景如何？

19：15 - 股票分析：信達 （01801） 股價前景如何？

21：10 - 股票分析：華潤電力 （00836） 股價前景如何？

23：50 - 股票分析：信義能源 （03868） 股價前景如何？

27：04 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景如何？

29：50 - 股票分析：港交所 （00388） 股價前景如何？

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恒指全日收報26283點，升104點，大市總成交1,475億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股一度升逾300點，尾市升幅收窄，且看能否向上突破26650點，扭轉頹勢；相反，若失守是日低位25920點，恐續走弱。

今日市況有以下焦點：

一、內地公布CPI及PPI，皆高過預期，惟升幅放緩。憧憬內地放寬貨幣政策，內銀向上。

二、科技股回穩，騰訊 （00700） 升1.8%至461.6元，美團 （03690） 升3.1%至220.4元，捲入性醜聞的阿里巴巴 （09988） 跌2.5%至188.7元。

三、國家信息中心確認未來經濟取態，重點由消費轉至製造業，這點相信會是下半年主調，水泥、器械設備股等皆受捧，海螺水泥 （00914） 升5%至43.2元。

中芯 （00981） 跌5%至26.75元，華虹半導體 （01347） 跌5.7%至51.4元。憧憬供不應求，芯片價格早前向上，惟內地擬遏抑芯片炒風，持貨者宜伺機走貨。

房託股方面，置富 （00778） 升2.9%至8.82元，此類股份續宜伺低收集。

機械股方面，可留意濰柴動力 （02338） ，股價升3%至19.78元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰美團、信達生物、華潤電力、信義能源、贛鋒鋰業、港交所︰立即觀看】

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