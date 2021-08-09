▲ 【新股IPO醜聞】港交所前高層楊金隆涉貪案開審 被指在交易廣場收款、涉12家新股申請

香港交易所 （00388） 首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆、從事上市顧問的林楚華於去年被廉政公署正式起訴，涉嫌就數間上市公司的上市申請，貪污賄賂及公職人員行為失當，涉款915萬元，為港交所逾30年最嚴重的新股醜聞。楊金隆案今日在區域法院開審，楊金隆、林楚華都否認控罪，案件預計審訊30日。

控方在庭上指，楊金隆和林楚華至少在2015年已有交集，當時林楚華推薦楊金隆加入香港賽馬會。

控方又指，從2017年林楚華累計向楊金隆提供915萬元款項，他們二人連同楊金隆太太會在交易廣場或圓方ELEMENTS會面，林楚華會留下「有內容的紙袋（paper bags with content）」，而楊金隆夫妻會用相關款項投資基金或支付信用卡貸款，而二人會在電郵、微信討論投資。

廉署早前已開名楊金隆、林楚華二人參與的新股申請包括申酉控股 （08377） ，楊金隆涉嫌無合法權限或合理辯解而從林楚華接受200萬元的款項，作為傾向於或保持傾向於優待申酉控股上市申請的誘因或報酬。

廉署起訴港交所前高層楊金隆、顧問林楚華 涉嫌新股貪污，可見【下一頁】

控方今日再列出二人合作的12宗新股申請，大多為創業板（現稱GEM）股份，且不少從事本地餐飲連鎖店包括：

良斯集團－現稱曠逸國際 （01683）

Classified Group （08232）

國茂控股 （08570）

F8企業 （08347）

Cool Link （08491）

德斯控股 （08437）

靛藍星 （08373）

申酉控股 （08377）

倩碧控股 （08367）

MS Concept （08447）

基石控股 （01592）

WMCH Global （08208）

控方又指，楊金隆在良斯集團、國茂控股、Cool Link和基石投股都參與配股，並獲利100萬元，而楊金隆未有向港交所交待與林楚華的關係，也沒布在處理相關上市申請時申報。

法院將於下周一續審案件。

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