【筍工推介】郵政署招聘工人要通過體能測試 月薪逾1.3萬元 無學歷要求

郵政署近日招聘工人一職，由於要負責運送郵件及郵袋、甚至是信差的職務，對體力有一定的要求，故此要通過體能測試。獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期6至12個月，約滿員工如工作表現良好，可獲約滿酬金或續約機會。有意者可點擊下方圖片，查看詳細的入職要求及工作內容。申請將於8月13日截止，有意者可透過郵寄方式遞交申請。

入職條件及職責：

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此職為分為日薪或月薪兩種，月薪13,743元，日薪則為527元，兩者詳細的工作時間、地點詳情，可留意下列內容。

工作地點

• 月薪：大埔/九龍灣

• 日薪：九龍灣

工作時間

• 月薪：早上6時30分至下午2時30分/早上8時30分至下午6時15分

• 日薪：早上8時至晚上10時之間的8小時

工作時數

• 月薪制僱員一般每周工作48小時，每天工作8小時(包括每天1小時的用膳時間)；

• 日薪制僱員一般每周工作4至6天，每天工作8小時(包括每天1小時的用膳時間)

工作地點及時間會因運作需要而有所改變，獲聘用者須輪班、不定時或逾時工作；同時亦需要在星期日或公眾假期當值。

申請手續：

申請表格 [G .F .340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。



該表格也可從公務員事務局互聯網站 下載。

申請人可(a)親身把填妥的申請表格[G .F .340 (3/2013修訂版)]投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分(星期日及公眾假期除外)；或

(b)以郵寄方式遞交的申請書須送達查詢地址，信封面須註明「申請工人」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。



申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。申請人須於申請表格內詳列已取得的學歷及相關工作經驗。如申請人未能提供所需文件、資料不齊全或不清楚、逾期或重覆遞交，並未妥為簽署、或非使用指定的申請表格，其申請概不受理。



申請人請盡量在申請表格上提供一個電郵地址，如獲邀參加體能測試及面試，通常會在截止申請日期後4星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加體能測試及面試，則可視作經已落選。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況以致需較長時間處理申請，申請人或會較遲接獲通知。

聯絡地址:香港中環康樂廣場2號郵政總局4樓招聘組

查詢電話:2921 2586

截止申請日期(日/月/年) :13/08/2021 18:00:00

部門網址:https://www.hongkongpost.hk

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