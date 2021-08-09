【本港疫情】港府周三起放寬「即日籌」接種疫苗年齡至60歲 每日名額仍維持4,600個

政府今日（9日）宣布，由本周三（11日）起，放寬可拿取「即日籌」接種疫苗年齡至60歲或以上，並可於24間社區疫苗接種中心領取，而每日派籌名額亦仍維持為4,600個。

政府發言人表示，由7月29日推出為70歲或以上長者派發『即日籌』的安排，社區疫苗接種中心運作暢順；在評估實際情況後，才決定將『即日籌』擴展至60歲或以上人士。同時，他指在考慮到部分人士可能也需要家人或照顧者陪同照顧，因此每位人士也可由最多兩名照顧者陪同接種，而陪同人士可一同接種疫苗。

新加坡放寬限聚令 下周起已接種疫苗人士 可放寬至5人堂食：【下一頁】

在派籌安排方面，「即日籌」派發時間由每日上午7時四45分開始，先到先得，派完即止；社區疫苗接種中心每日下午1時30分至2時30分關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時30分。

60歲或以上人士除可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者到社區疫苗接種中心代領，惟需出示長者的香港身份證副本登記，而社區疫苗接種中心的工作人員會在長者接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。

在8月期間，24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4,600個「即日籌」，由於場地限制，位於東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心每日分別派發100個籌，其他設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌。

值得留意，因應社區疫苗接種中心運作的最新安排，位於伊利沙伯體育館、鴨脷洲體育館和香港國際機場的社區疫苗接種中心將派發「即日籌」至8月31日。

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責任編輯：潘曉豐