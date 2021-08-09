【新股IPO】網易雲音樂推遲在港上市 等待更好市況再重來

近期內地不同的政策連錘出擊，以致港股反反覆覆。市場陰霾未退，難免令新股市場亦受影響。引述外電報道，原訂短期登場的網易雲音樂，最後亦決定推遲來港的上市計劃，以等待更好的市況。

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據了解，網易雲音樂原定在上周進行預路演，是次上市預計集資最多10億美元，聯席保薦人為美林、中金及瑞信。此前有分析認為內地監管機構禁止騰訊（00700）簽訂獨家音樂版權協議，相信將利好網易雲音樂，不過投資者考慮到近期科技行業的監管因素後，對公司估值較低。

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網易雲音樂於2013年開始提供服務，收入主要來自在綫音樂服務、社交娛樂服務及其他。截至去年全年收入按年逾1.1倍增至48.9億元（人民幣，下同）；年內虧損達29.5億元，2019年同期為20億元。網易雲音樂今年首季度收入按年增長75%至14.9億元，經調整淨虧損由去年同期的5億元收窄至2.8億元。

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記者：張以正