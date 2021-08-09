  • 30°C
香港時間 : 2021809日 (一) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】網易雲音樂推遲在港上市 等待更好市況再重來

股樓投資 17:20 2021/08/09

分享：

近期內地不同的政策連錘出擊，以致港股反反覆覆。市場陰霾未退，難免令新股市場亦受影響。引述外電報道，原訂短期登場的網易雲音樂，最後亦決定推遲來港的上市計劃，以等待更好的市況。

【新股IPO】理想汽車2015擬以每股118元定價，【見下頁】

據了解，網易雲音樂原定在上周進行預路演，是次上市預計集資最多10億美元，聯席保薦人為美林、中金及瑞信。此前有分析認為內地監管機構禁止騰訊（00700）簽訂獨家音樂版權協議，相信將利好網易雲音樂，不過投資者考慮到近期科技行業的監管因素後，對公司估值較低。

延伸閱讀:瑞銀大劈快手目標價70%　料直播收入減　政策風險增

    點擊圖片放大
    +4
    +3

網易雲音樂於2013年開始提供服務，收入主要來自在綫音樂服務、社交娛樂服務及其他。截至去年全年收入按年逾1.1倍增至48.9億元（人民幣，下同）；年內虧損達29.5億元，2019年同期為20億元。網易雲音樂今年首季度收入按年增長75%至14.9億元，經調整淨虧損由去年同期的5億元收窄至2.8億元。

同場加映：【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

網易－S（09999） 網易（美：NTES） IPO 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產
官媒批評部分晶片經銷商 惡意漲價20倍影響汽車生產
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」　網民：公屋人這麼有錢？！
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增
【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增