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【大灣區】希慎與IWG成立合資企業　經營IWG在大灣區32個辦公地點

股市 14:47 2021/08/09

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目前希慎旗下超過10%的辦公空間已租賃給多家靈活辦公空間營運商

希慎興業 （00014） 和IWG宣佈成立一家合資企業，合資企業擁有IWG旗下所有品牌在香港和大灣區的獨家經營權。合資企業將收購並經營IWG在大灣區的32個現有辦公地點，未來將繼續擴大IWG品牌在大灣區增長迅速的龐大辦公空間市場中的業務。滙豐銀行擔任希慎的財務顧問。

IWG為世界各地客戶提供一系列靈活辦公空間解決方案，旗下品牌包括全球知名的雷格斯（Regus）、Spaces和Signature。目前希慎旗下超過10%的辦公空間已租賃給多家靈活辦公空間營運商，與IWG亦已建立長期合作關係，反映市場需求十分強勁。

希慎訂立可持續融資框架，詳見【下一頁】

希慎首席營運總監呂幹威表示，非常高興能夠與IWG成立重要策略性合資企業，將希慎業務擴展至大灣區，辦公空間生態正經歷迅速銳變，靈活辦公空間將在這一過程中發揮重要作用，此次成立合資企業反映出集團對大灣區的經濟增長潛力充滿信心。

IWG Plc創始人兼首席執行官Mark Dixon指，疫情爆發後，隨著企業開始採納混合辦公模式，重新思考辦公物業租賃策略，IWG的辦公空間需求量錄得創紀錄新高，與希慎合作多年，這次交易能夠讓集團迅速擴大規模，滿足整個大灣區的市場需求。

相關文章：【香港零售】大摩四大原因看好希慎前景　升目標價至36元

相關文章：【電子消費券】希慎、朗豪坊8月推大抽獎　大送電子禮券、現金券

 

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港股 傳統經濟股 大灣區 希慎 希慎興業（00014）

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