【美國疫情】兒童確診增加 教聯轉軚籲老師打疫苗

全球目前新冠疫苗的接種對象主要為成年人，兒童接種仍有待等候，即多數兒童仍未受疫苗抗體保護。美國國家衛生院院長柯林斯亦表示，愈來愈多兒童確診新冠肺炎。美國教師聯合會近日轉軚，呼籲教師接種新冠疫苗，表示考慮強制接種疫苗確保學生安全。

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柯林斯（Francis Collins）受訪時透露，目前有1,450名確診兒童住院，人數是疫情爆發以來最多。柯林斯承認，兒童確診數據未完整，未必能準確反應現實情況，但強調有不少兒科醫生反映，憂慮新入院的兒童不但人數多，而且多數病情亦會更嚴重。

美國近期疫情轉趨嚴重，近日平均每日新增約10萬宗確診個案，重回去年冬季水平。隨著開學時間逼近，美國衛生官員更關注兒童的染疫情況。柯林斯呼籲家長，應該讓子女在校內佩戴口罩，雖然或會感到不舒服，但沒有口罩病毒將更廣泛傳播。柯林斯警告，1年多的網上學習模式對兒童發展十分不利，應盡一切努力確保學生重回課室。

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美國最大教師公會之一的教師聯合會（American Federation of Teachers）主席溫加頓（Randi Weingarten）一改聯會早前口風，認為在接種疫苗問題上，教師需與僱主合作，並呼籲教師接種疫苗。教師聯合會早前曾表明，教師應是優先接種族群，但未有提及是否支持強制接種。但溫加頓上周曾表示，考慮強制教師接種疫苗，確保學生及教職員安全和學校重開。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）周日（8日）回應表示，讓兒童身邊所有可以接種疫苗人士，包括教師、學校職員等接種，就是預防兒童染疫的最佳方法。

責任編輯：李俊儀