【東京奧運】比賽結束後 場館及奧運村會點用？

閉幕禮完成後，東京奧運正式告終。為了順利舉辦今屆奧運，日本新建不少場地舉行比賽，雖然因為新冠疫情緣故，連同日本民眾亦無法親身觀賽，但眾多奧運比賽場地仍然會使用，全球民眾會有機會一睹其風采。

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日本新國立競技場

作為東京奧運及殘奧主場，除舉行開幕及閉幕禮外，國立競技場是田徑賽事主要比賽場地。新國立競技場由日本著名建築師﹑東京大學建築學系教授隈研吾設計，以日本46省都道府縣的木材建成，可容納6.8萬觀眾，將會是東京的新地標。

▼ 點擊圖片放大 +2 有明體育館

室內排球賽事主要在有明體育館舉行，美國女排在此首次成為奧運冠軍，亦是這杖金牌協助美國登上獎牌榜榜首。奧運過後，有明體育館將會成為當地的社區中心，亦可舉辦能夠容納1.2萬人參與的活動場地。

武藏野之森綜合體育廣場

位於東京郊區的武藏野之森綜合體育廣場是首個因應東京奧運而建成的場館，主要舉辦羽毛球及現代五項賽事。丹麥好手安賽龍正是在此，擊敗中國的諶龍成為奧運羽毛球男單金牌。奧運過後，武藏野之森綜合體育廣場將被用作多功能場館，舉行其他大型體育及娛樂活動。另外，體育廣場鄰近三鷹之森吉卜力美術館。

▼ 點擊圖片放大 +2 東京水上運動中心

東京水上運動中心是位於日本東京都江東區辰巳辰巳森林海濱公園內的體育場館，主要舉辦韻律泳、跳水與游泳比賽。奧運過後，東京水上運動中心仍會舉辦活動，同時亦會是東京市民的游泳中心。

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大井曲棍球競技場

大井曲棍球競技場主要舉行曲棍球賽事，奧運後會用作曲棍球賽﹑5人足球比賽及其他體育賽事的場館。

▼ 點擊圖片放大 +2 日本武道館

日本武道館是1964年舉辦上一次東京奧運興建的場館，主要舉辦今屆新增的空手道及柔道賽事。在今屆奧運前，武道館一直是日本及海外歌手在當地舉辦演唱會的熱門場地。

晴海選手村

所有奧運賽事完成後，選手村內的環保紙板床將會移走，選手村亦會改造為住宅大樓，為人口稠密的東京提供更多房屋供應。據東京奧組委發言人指出，改造後的選手村將有5,650個單位出售。

▼ 點擊圖片放大 +2 幕張展覽館

位於千葉市的幕張展覽館是今屆主要舉辦劍擊及摔角的場館，奧運前已舉辦多個世界級活動，如美國女歌手Lady Gaga演唱會。

埼玉超級體育館

位於日本埼玉新都心的埼玉超級競技場是籃球的比賽場地，美國在此收獲男女子籃球金牌。埼玉超級競技場是一個多用途場地，可舉辦演唱會﹑會議及其他體育比賽等，最大容量為3.7萬人。

埼玉體育場

埼玉體育場是今屆足球賽事的主場館之一，曾參與舉辦2002年日韓世界盃。加拿大女足在埼玉體育場擊敗瑞典，成為奧運女子足球冠軍。奧運過後，埼玉體育場仍會主力舉辦足球賽事。

責任編輯：吳漢培