【懷舊遊戲】再破史上最貴遊戲卡匣紀錄！　美版初代《超級瑪利歐兄弟》以天價成交

▲ 日前美版初代《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）遊戲卡匣以 200 萬美元（約1,556萬港元）成交，創下電子遊戲史上收藏品的新高紀錄。

任天堂的經典遊戲卡匣拍賣價再創新高！日前美版初代《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）遊戲卡匣以 200 萬美元（約1,556萬港元）成交，創下電子遊戲史上收藏品的新高紀錄。

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據《紐約時報》報導，海外知名收藏品投資交易平台 Rally，日前上架一款為任天堂在1986 年原廠推出的美版初代《超級瑪利歐兄弟》遊戲卡匣實體盒裝版，限量印製而收藏價值，引起全球玩家關注。遊戲卡匣最終以 200 萬美元的天價成交，創下電子遊戲史上收藏品的新高紀錄。

據悉，因其未開封且保存得非常良好，而且更獲得遊戲評鑑公司 Wata Games 給予高達 9.8 分（滿分為10分）的 A+ 等級，令成交價創新高。

▲ 今年 7 月，初代「超級瑪利歐 64」（Super Mario 64）未開封的卡匣，以 156 萬美元（約1,211萬港元）成交。（AFP）

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今年 7 月，初代「超級瑪利歐 64」（Super Mario 64）未開封的卡匣，才在拍賣平台Heritage Auctions 以 156 萬美元（約1,211萬港元）成交，成為史上最貴的遊戲卡匣。但如今不到一個月的時間，紀錄已被推出 35 年的美版初代《超級瑪利歐兄弟》卡匣取代。

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記者：廖淑瑩