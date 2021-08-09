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【懷舊遊戲】再破史上最貴遊戲卡匣紀錄！　美版初代《超級瑪利歐兄弟》以天價成交

科技 14:59 2021/08/09

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日前美版初代《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）遊戲卡匣以 200 萬美元（約1,556萬港元）成交，創下電子遊戲史上收藏品的新高紀錄。

任天堂的經典遊戲卡匣拍賣價再創新高！日前美版初代《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）遊戲卡匣以 200 萬美元（約1,556萬港元）成交，創下電子遊戲史上收藏品的新高紀錄。

【童年回憶】星戰粉絲喜訊！ R2-D2化身電子寵物「他媽哥池」（多圖）

據《紐約時報》報導，海外知名收藏品投資交易平台 Rally，日前上架一款為任天堂在1986 年原廠推出的美版初代《超級瑪利歐兄弟》遊戲卡匣實體盒裝版，限量印製而收藏價值，引起全球玩家關注。遊戲卡匣最終以 200 萬美元的天價成交，創下電子遊戲史上收藏品的新高紀錄。

據悉，因其未開封且保存得非常良好，而且更獲得遊戲評鑑公司 Wata Games 給予高達 9.8 分（滿分為10分）的 A+ 等級，令成交價創新高。

今年 7 月，初代「超級瑪利歐 64」（Super Mario 64）未開封的卡匣，以 156 萬美元（約1,211萬港元）成交。（AFP）

【機迷熱話】Sony新PlayStation VR裝置細節曝光 支援4K解像度＋眼球視角追蹤

今年 7 月，初代「超級瑪利歐 64」（Super Mario 64）未開封的卡匣，才在拍賣平台Heritage Auctions  以 156  萬美元（約1,211萬港元）成交，成為史上最貴的遊戲卡匣。但如今不到一個月的時間，紀錄已被推出 35 年的美版初代《超級瑪利歐兄弟》卡匣取代。

【機迷熱話】遊戲大作「GTA V」推出近10年 突破11.7億元銷售大關  

記者：廖淑瑩

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