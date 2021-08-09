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【碳中和】瑞銀廖啟華：內地碳價較歐洲低九成　碳配額有望成另類投資

股市 14:16 2021/08/09

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瑞銀廖啟華指，碳交易發展是循序順進，初時碳排放配額會多些，然後逐步減少

全國碳交易市場已於7月正式啟動。瑞銀證券研究部行政董事兼中國香港公用事業與新能源主管廖啟華接受本報訪問時指，歐洲20年前已有碳交易，中國亦於2013年引入7個碳交易試點，總結歐洲及試點經驗後，現時運作的碳交易市場有良好的基礎，第一階段只有佔中國總碳排放四成的電力公司准許在碳交易市場進行買賣，估計明年暑假才會擴大至水泥、鋼鐵、造紙等行業，屆時參與行業的碳排放便會增至九成。

Tesla靠賣「碳權」一年收入超過15億美元，詳見【下一頁】

「一般人對碳交易有誤解，以為高排放行業一定蝕錢，清潔能源就賺錢，但實際不是。」廖啟華以電力行業為例，有些電力公司的經營效率較高，便可以將多餘的碳排放配額出售予效率較低、碳排放超過限制配額的企業，變相可以賺錢。

現時中國平均碳價較歐洲低九成，他指，碳交易發展是循序順進，初時碳排放配額會多些，然後逐步減少，並加入新能源企業參與，隨更多行業參與，對碳配額需求會逐步增加，碳價自然上升。

「現時內地個人及金融機構仍未獲准參與碳交易，若未來有一日獲批，碳便會成為一些另類投資工具，像比特幣（bitcoin）般自由買賣，中國及歐洲的碳價差距也會大幅收窄。」

相關文章：【業績│環保股】生物質原材料價升累光大環保半年純利減少15%　中期息減12.5%至7仙

相關文章：【碳中和】證監會港交所成立碳市場專責團隊　研成立區域碳交易中心

 

編輯：陳韻妍

新能源 碳中和 瑞銀 中國 比特幣 另類投資

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