【阿里巴巴9988】阿里巴巴被爆職場性侵醜聞　涉事男職員被辭退或記過

內地電商巨頭阿里巴巴近日被爆出職場性侵醜聞，公司表示，已把涉事的3名男員工辭退或記過，永不錄用以及會進行調查。阿里巴巴集團傳出有主管涉嫌性侵女性下屬，受害人要求公司處理事件，但管理層卻未有回應，於是到員工餐廳發傳單維權，並於當天報警。阿里巴巴今日股價最低跌4.4%，中午收市報188.3元。

綜合內媒報道，8月7日，阿里巴巴女員工被侵害一事在網上引發熱議。有網絡發帖稱，阿里巴巴一位女員工在颱風天被強制安排出差、被灌酒、被當地商戶猥褻、後被其直屬領導侵犯。而受害人於事後報警，以及多次要求公司處理，卻未有獲回應，女員工在一封公開信中要求，開除性侵上司以及休長假。

而阿里巴巴的微博官方號於８月７日亦惹來大批網民留言批評，「性侵不管嗎？」、「你家有人強姦下屬不管？」、「是你們包庇強姦犯嗎？」、「做個人吧，請阿里巴巴正面回應員工性侵案！」、「強姦女員工的事是真的嗎？給個回應」。

阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇於8月9日凌晨在內網公布，有關「女員工被侵犯」的內部調查結果及決定。《財聯社》報道，張勇表示，同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職；阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉事男員工被辭退，永不錄用。「無論警方的調查結果如何，這一件事已經對她造成巨大的傷害，我們會盡全力關心和照顧好她。」

有網絡發帖稱，阿里巴巴一位女員工在颱風天被強制安排出差，其後在飯桌上被輪流敬酒遭到灌醉，使她被當地商戶猥褻，又被直屬上司侵犯。女員工稱，在28日次日醒來後，發現與上司兩人全身赤裸在旅館房間內

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯