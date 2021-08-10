  • 28°C
香港時間 : 2021810日 (二) 10:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google地圖】Google更新iOS版地圖　設深色模式兼可在iMessage分享位置

科技 10:30 2021/08/10

分享：

Google日前公布了Google iOS 版地圖最新的更新項目。(Google官方照片)

Google日前公布了Google iOS版地圖最新的更新項目，用家現時不但可使用深色模式（Dark Mode），更可直接透過iMessage向他人分享其即時位置。

【火星任務】NASA招募義工探索　無網絡+食太空食品　居住模擬火星一年

事實上，該企於稍早前已宣布該地圖將正式支援Widget。當中推出了「掌握行前資訊」及「尋找附近地點」等功能，使用家可查看最新路況、商店營業時間及餐廳評價等資訊。

開啟深色模式　避免對雙眼造成刺激

部分Google地圖用家受視力不佳或對強光敏感的問題困擾，紛紛表示該應用程式傳統的白色背景令他們眼睛大感疲勞。Google現時特意推出較不刺眼的深色模式（Dark Mode），用家只需在 iPhone 直接開啟深色模式，Google地圖便會一併隨系統設定轉成該模式 。

除此之外，用家開啟深色模式可大幅減少電量的消耗，更能確保在夜間使用該程式時對眼睛的刺激較少。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

用iMessage分享即時位置　可共享最多三天

用家亦可透過 iPhone 內置的 iMessage 向他人傳遞其於Google地圖的定位位置。他們可將自己的位置共享給他人，而該訊息將保留約 1 小時。用家亦可選擇延長保留此訊息至最多三天，過程中可隨時結束分享定位。

Google於美建新科技園區　重推硬件產品開發   

【口罩科技】Razer推智能口罩　公開招募測試者（多圖）

責任編輯：陳泳如

相關文章

【東京奧運】南韓藉AI訓練射箭選手　研「電子靶」助提高命中率
2021/08/07
【東京奧運】南韓藉AI訓練射箭選手　研「電子靶」助提高命中率
傳Facebook研新技術分析WhatsApp加密訊息　助投放個人化廣告
2021/08/06
傳Facebook研新技術分析WhatsApp加密訊息　助投放個人化廣告
Google於美建新科技園區　重推硬件產品開發
2021/08/09
Google於美建新科技園區　重推硬件產品開發

你可能感興趣

【東京奧運】南韓藉AI訓練射箭選手　研「電子靶」助提高命中率
11:15 2021/08/07
【東京奧運】南韓藉AI訓練射箭選手　研「電子靶」助提高命中率
傳Facebook研新技術分析WhatsApp加密訊息　助投放個人化廣告
21:43 2021/08/06
傳Facebook研新技術分析WhatsApp加密訊息　助投放個人化廣告
Google於美建新科技園區　重推硬件產品開發
17:10 2021/08/09
Google於美建新科技園區　重推硬件產品開發
人工智能 iPhone Google

下一篇文章

【三星新品】三星推千吋巨型LED屏幕　內置AI處理器提升畫面質素
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Mac用戶注意】微軟OneDrive更新版　不再支援哪些舊版MacOS？
【Mac用戶注意】微軟OneDrive更新版　不再支援哪些舊版MacOS？
【快速充電】中國工信部設50W充電功率上限　小米120W 快充技術或無緣面世
【快速充電】中國工信部設50W充電功率上限　小米120W 快充技術或無緣面世
【懷舊遊戲】再破史上最貴遊戲卡匣紀錄！　美版初代《超級瑪利歐兄弟》以天價成交
【懷舊遊戲】再破史上最貴遊戲卡匣紀錄！　美版初代《超級瑪利歐兄弟》以天價成交
【口罩科技】Razer推智能口罩　公開招募測試者（多圖）
【口罩科技】Razer推智能口罩　公開招募測試者（多圖）
【NFT】奢侈品牌進軍遊戲界　LV首推NFT冒險手遊（多圖）
【NFT】奢侈品牌進軍遊戲界　LV首推NFT冒險手遊（多圖）
【火星任務】NASA招募義工探索　無網絡+食太空食品　居住模擬火星一年
【火星任務】NASA招募義工探索　無網絡+食太空食品　居住模擬火星一年