【Google地圖】Google更新iOS版地圖　設深色模式兼可在iMessage分享位置

▲ Google日前公布了Google iOS 版地圖最新的更新項目。(Google官方照片)

Google日前公布了Google iOS版地圖最新的更新項目，用家現時不但可使用深色模式（Dark Mode），更可直接透過iMessage向他人分享其即時位置。

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事實上，該企於稍早前已宣布該地圖將正式支援Widget。當中推出了「掌握行前資訊」及「尋找附近地點」等功能，使用家可查看最新路況、商店營業時間及餐廳評價等資訊。

開啟深色模式 避免對雙眼造成刺激

部分Google地圖用家受視力不佳或對強光敏感的問題困擾，紛紛表示該應用程式傳統的白色背景令他們眼睛大感疲勞。Google現時特意推出較不刺眼的深色模式（Dark Mode），用家只需在 iPhone 直接開啟深色模式，Google地圖便會一併隨系統設定轉成該模式 。

除此之外，用家開啟深色模式可大幅減少電量的消耗，更能確保在夜間使用該程式時對眼睛的刺激較少。

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用iMessage分享即時位置 可共享最多三天

用家亦可透過 iPhone 內置的 iMessage 向他人傳遞其於Google地圖的定位位置。他們可將自己的位置共享給他人，而該訊息將保留約 1 小時。用家亦可選擇延長保留此訊息至最多三天，過程中可隨時結束分享定位。

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責任編輯：陳泳如