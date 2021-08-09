  • 31°C
香港時間 : 2021809日 (一) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣打2888】渣打禤惠儀：全年盈利有望雙位數增長　年底開設首間綠色分行

股市 13:45 2021/08/09

分享：

【渣打2888】渣打禤惠儀：全年盈利有望雙位數增長　年底開設首間綠色分行

低息環境不利銀行盈利，但渣打集團 （02888） 香港區上半年營運收入及稅前盈利按年仍然錄得增長。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，對下半年前景審慎樂觀，若經濟可以持續復甦，帶動非利息收入增長，期望全年盈利可保持上半年的雙位數增長。她又預告，將於今年底開設首間「綠色分行」（Green Branch）。

渣打香港上半年基本經營收入按年微升0.8%。禤惠儀指，即使期內港元拆息持續尋底，拖累淨利息收入，但跌幅被非利息收入的增長抵銷；而且疫情轉趨穩定，各項業務均見復甦勢頭，推升稅前基本溢利按年升16%。

渣打香港上半年稅前多賺16%至8.2億美元　撥備大減7成｜詳見【下一頁】

銀行力拓財富管理業務，渣打香港今年針對高端客戶推出「優先私人理財」客層。禤惠儀指，上半年該客層基礎增長35%，新客戶更加大增3倍。

她透露，計劃在港島區新增1間優先私人理財中心。較早前，渣打已經在尖沙咀開設1間優先私人理財服務中心。

Mox顧海傳擬請辭　禤惠儀：對方在土耳其、未有物色新CEO人選｜詳見【下一頁】

渣打：積極增聘人手　未來擬開發更多綠色產品予零售客　

渣打香港計劃今年增聘400名零售銀行及財富管理人員。禤惠儀指，正依照計劃積極招聘人手，若可以「不介意（增聘）超過400人」，但鑑於市場人才需求大，未來除對外招聘，同時會加強內部培訓及加快晉升，並正試行招募不同行業的人才加入，如從事服務業的員工加入當前綫職員。

至於計劃今年底開設的首間「綠色分行」，意念是以無紙化的方式提供銀行服務，同時可以向零售客戶提供更多綠色產品，如可持續存款等。

相關文章：

【異動股】美國債息重上1.3厘　滙豐HSBC渣打升逾2%

【渣打2888】派息回購有驚喜渣打午後轉升　高盛：上半年資本回報超預期

港股 傳統經濟股 本地銀行股 金融機構 Mox 疫情 財富及資產管理 拆息 營收 土耳其

上一篇文章

【虛擬銀行】Mox顧海傳請辭　禤惠儀：對方在土耳其、未有物色新CEO人選

下一篇文章

恒指有反彈無上升？譚朗蔚話你知點解
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【李慧詩摘銅】恒基向李慧詩送125萬獎金　連同凱林賽個人獎金共156萬元（附獎金表）
【封殺幣安】幣安風波不斷　平台停香港用戶開設新期貨戶口、幣安美國CEO閃電辭職
【封殺幣安】幣安風波不斷　平台停香港用戶開設新期貨戶口、幣安美國CEO閃電辭職
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【騰訊700】傳騰訊視頻與微視合併　將裁減近七成員工、騰訊：解散團隊、二合一消息不實
【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息
【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴鬧「性醜聞」股價曾跌4%　官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡（第二版）