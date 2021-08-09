▲ 【渣打2888】渣打禤惠儀：全年盈利有望雙位數增長 年底開設首間綠色分行

低息環境不利銀行盈利，但渣打集團 （02888） 香港區上半年營運收入及稅前盈利按年仍然錄得增長。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，對下半年前景審慎樂觀，若經濟可以持續復甦，帶動非利息收入增長，期望全年盈利可保持上半年的雙位數增長。她又預告，將於今年底開設首間「綠色分行」（Green Branch）。

渣打香港上半年基本經營收入按年微升0.8%。禤惠儀指，即使期內港元拆息持續尋底，拖累淨利息收入，但跌幅被非利息收入的增長抵銷；而且疫情轉趨穩定，各項業務均見復甦勢頭，推升稅前基本溢利按年升16%。

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銀行力拓財富管理業務，渣打香港今年針對高端客戶推出「優先私人理財」客層。禤惠儀指，上半年該客層基礎增長35%，新客戶更加大增3倍。

她透露，計劃在港島區新增1間優先私人理財中心。較早前，渣打已經在尖沙咀開設1間優先私人理財服務中心。

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渣打：積極增聘人手 未來擬開發更多綠色產品予零售客

渣打香港計劃今年增聘400名零售銀行及財富管理人員。禤惠儀指，正依照計劃積極招聘人手，若可以「不介意（增聘）超過400人」，但鑑於市場人才需求大，未來除對外招聘，同時會加強內部培訓及加快晉升，並正試行招募不同行業的人才加入，如從事服務業的員工加入當前綫職員。

至於計劃今年底開設的首間「綠色分行」，意念是以無紙化的方式提供銀行服務，同時可以向零售客戶提供更多綠色產品，如可持續存款等。

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