恒指有反彈無上升？譚朗蔚話你知點解

港股今早低開後旋即反彈，恒生指數早段曾升348點，高見26527點，及後遇阻升幅收窄。富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）形容港股現時為「跌浪裡的反彈」，投資者欲買入反向ETF，要有心裡準備「被夾」。想知點解，立即點擊收看／收聽。

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17： 40- 美團 （03690） 被約見要求保護外賣員 被罰有幾傷？

22：09 - 港股開市前市況速報

22：30 - ET個股推介－創科 （00669）

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26：33 - 股票分析－阿里巴巴 （09988） 262元持貨 應該止蝕嗎？

29：09 - 股票分析－快手 （01024） 股價前景如何？

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37：09 - 股票分析－贛鋒鋰業 （01772） 股價前景如何？

40：36 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景如何？

47：43 - 股票分析－綠城管理 （09979） 股價前景如何？

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52：14 - 股票分析－瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？

55：53 - 股票分析－銀河娛樂 （00027） 股價前景如何？

58：24 - 股票分析－大唐新能源 （01798） 股價前景如何？

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