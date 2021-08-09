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恒指有反彈無上升？譚朗蔚話你知點解

股市 13:35 2021/08/09

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港股今早低開後旋即反彈，恒生指數早段曾升348點，高見26527點，及後遇阻升幅收窄。富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）形容港股現時為「跌浪裡的反彈」，投資者欲買入反向ETF，要有心裡準備「被夾」。想知點解，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版（開聲聽↓）

Time code：

00：00 - 港股市場焦點速報

00：51 - 外圍市況速報

02：14 - 外圍市況分析

04：40 - 港股市況速報 + 北水盤路

06：10 - 港股市況分析　恒指有反彈無上升？

12：54 - 騰訊 （00700） 遭民事訴訟　騰訊股價冇運行？

17： 40- 美團 （03690） 被約見要求保護外賣員　被罰有幾傷？

22：09 - 港股開市前市況速報

22：30 - ET個股推介－創科 （00669）

24：22 - 股票分析－騰訊 （00700） 高位持貨　應忍痛速逃嗎？

26：33 - 股票分析－阿里巴巴 （09988） 262元持貨　應該止蝕嗎？

29：09 - 股票分析－快手 （01024） 股價前景如何？

32：51 - 股票分析－吉利 （00175） 股價前景如何？

36：08 - 港股開市後市況速報

37：09 - 股票分析－贛鋒鋰業 （01772） 股價前景如何？

40：36 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景如何？

47：43 - 股票分析－綠城管理 （09979） 股價前景如何？

50：13 - 股票分析－福萊特玻璃 （06865） 股價前景如何？

52：14 - 股票分析－瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？

55：53 - 股票分析－銀河娛樂 （00027） 股價前景如何？

58：24 - 股票分析－大唐新能源 （01798） 股價前景如何？

01：00：15 - 36：08 - 港股開市後市況速報

01：02：03 - 財經日誌提提你

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