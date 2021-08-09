馬來西亞放寬檳城沙巴防疫 8州打完針可堂食旅遊

馬來西亞早前因新冠肺炎疫情惡化宣布封城，近日開始放寬防疫，意在為解封鋪路。當局宣布周二（10日）開始，容許8個州份已完成接種新冠疫苗民眾可跨州旅遊、堂食及進行戶外活動，涵蓋當地約一半地區。此外，馬來西亞亦放寬讓已完成接種疫苗的公民回國後，可居家隔離。

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首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）周日（7日）宣布，允許8個州份已完成接種新冠疫苗的居民，可跨州旅遊、恢復堂食及戶外活動。民眾只要在完成接種第2劑疫苗的14日後、或單劑疫苗的28日後，即可放寬進行活動。

慕尤丁表示，理解很多民眾感到抗疫疲勞，因此政府放寬已完成接種疫苗者防疫限制，同時呼籲民眾踴躍接種疫苗，指愈來愈多人接種疫苗，將有效紓緩公共醫療系統壓力。他強調會分階段開放經濟及社會活動，以安全有秩序方式對抗新冠疫情。

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是次措施包含的8個州份屬當地疫苗接種率偏高及確診數字回落的地區，涵蓋全國約一半地區，但不包括首都吉隆坡及經濟重鎮雪蘭莪州（Selangor）。此外，政府亦放寬讓已完成接種疫苗的民眾，從外地返國後可接受居家隔離。

馬來西亞至今有36%成年人已完成接種疫苗，當局預計8月將有一半成年民眾完成疫苗接種。當地自6月1日以來已實施封城，過去單日錄得逾1.8萬宗新冠確診、360人死亡。

責任編輯：郭麗明