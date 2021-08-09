希臘山火不斷 救火直升機執勤時墜毀

希臘山火延續多日，當局出動過千消防員救火。希臘周末全國範圍內共發生154宗火災，當局周日確認，一架直升機在救火行動中墮毀，機師成功獲救，事件中無人受傷。希臘就連日向多國請求援助，包括法國、以色列等國家派出飛機及消防員協助。

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希臘山火未見受控，其中火勢最猛的山火位於希臘第二大島埃維亞（Evia）。當地已有數千名民眾撤離，但周日（8日）仍有更多民眾在埃維亞北部輪候渡輪離開。火勢已蔓延至原始森林，有消防官員表示，當地火勢猛烈，救災用水在半空中被蒸發。

負責危機管理的民防部副部長哈達利亞斯（Nikos Hardalias）表示，希臘周末全國範圍內共發生154宗火災。雅典（Athens）北部郊區、埃維亞島及伯羅奔尼撒（Peloponnese）半島等地合共有數百所房屋被燒毀。

希臘部分山火情況

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希臘當局出動數千名消防員，連同其他歐洲及以色列等國家救援消防員合力救火。希臘航天總參謀部周日下午發表聲明，確認當日一架滅火直升機在執行任務時，於希臘南部馬拉佐島（Macherado）扎基恩索斯（Zakynthos）地區附近墜毀。當時有24名消防員及7輛消防車在該地區工作，飛行員被消防員成功救出，身體無恙，事故原因正在調查。

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由於山火連續多日，希臘當局向多國請求協助。法國、以色列、羅馬尼亞、西班牙、埃及等國家派出飛機及消防員，協助救火。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）周日指，向所有提供援助及資源協助撲滅山火的國家表示衷心感謝。希臘近期經歷近30年最長熱浪，導致當地天氣非常乾燥，米佐塔基斯指山火與氣候變化有關。

責任編輯：李俊儀