▲ 【鐵塔業績】中國鐵塔半年賺34.57億人幣、按年增16.1% 5G正逐步拉動公司收入

中國鐵塔 （00788） 公布中期業績，今年上半年股東應佔利潤達34.57億元（人民幣，下同），按年增長16.1%；營業收入達426.73億元，按年增長7.2%；期內EBITDA達311.84億元，按年增長7.2%。

截至2021年6月底，公司塔類站址數203.5萬個，較去年年底累計淨增1.2萬個，運營商塔類租戶達到322.8萬 戶，較去年年底增加5.3萬戶。室分業務上，樓宇類室分覆蓋面積累計44.1億平方米，按年增長41.3%； 高鐵隧道及地鐵覆蓋總里程累計14431公里，按年增長31.8%。

公司表示，上半年已經完成5G建設需求約25.6萬個，其中97%通過利用已有資源實現，5G對公司收入的拉動作用正逐步顯現，成為運營商業務增長的主要動力。

營業收入方面，運營商業務收入為398.08億元，按年增長4.5%，當中塔類業務收入增長3.7%至377.22億元；跨行業站址應用與信息（「跨行業」）業務收入增長46.6%至18.53億元；能源業務收入增長180.6%至8.84億元。

另外，今年上半年整體共享水平進一步提升，塔類站均租戶數從2020年底的1.66提升到1.68。

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記者：梁安琪