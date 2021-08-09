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【鐵塔業績】中國鐵塔半年純利增16.1%至34.57億人幣　董事長：未來公司5G收入會進一步提升（第二版）

股市 16:51 2021/08/09

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【鐵塔業績】中國鐵塔半年賺34.57億人幣、按年增16.1%　5G正逐步拉動公司收入

中國鐵塔 （00788） 公布中期業績，今年上半年股東應佔利潤達34.57億元（人民幣，下同），按年增長16.1%；營業收入達426.73億元，按年增長7.2%；期內EBITDA達311.84億元，按年增長7.2%。

董事長佟吉祿表示，今年上半年來自5G的收入達13.4億元，而在整體收入增長中，來自運營商的貢獻度達64%。他指，上半年已經完成5G建設需求約25.6萬個，預計未來兩年5G仍會持續規模建設，隨著新建基站數量增加，將會繼續提高公司在5G方面的收入。

中國移動 （00941） 和廣電合作共建共享的700MHz頻段5G網絡，日前已經完成基站建設的招標。總經理顧曉敏表示，根據最新情況，700MHz頻段目前的建設需求，仍然是以更新現有基站為主，具體進程會再根據運營商的合作方案，按時完成。

河南水災對公司損失最多不超1億元   未造成大影響

河南日前罕見特大暴雨，導致河南鄭州水災，區內不少基礎設施被破壞。佟吉祿表示，目前河南災情對公司造成的損失仍在預算控制範圍之內，預計河南災情對公司造成的損失不會超過1億元。而每年自然災害均會對中國鐵塔造成一定損失，因此公司每年均會有救災、損失等相關的財務預算，目前還未對整體運營造成太大問題。

未有回A計劃

近期，中電信 （00728） 及中移動分別啟動回A上市計劃，佟吉祿表示，中國鐵塔目前還未有回A上市計劃。

上半年營收增長4.5%   能源業務已轉盈

營業收入方面，運營商業務收入為398.08億元，按年增長4.5%，當中塔類業務收入增長3.7%至377.22億元；跨行業站址應用與信息（「跨行業」）業務收入增長46.6%至18.53億元；能源業務收入增長180.6%至8.84億元。管理層在業績會議上透露，目前能源業務已經盈利，未來對盈利的貢獻會逐步體現。

塔類站址數淨增1.2萬個   運營商塔類租戶增加5.3萬戶

截至2021年6月底，公司塔類站址數203.5萬個，較去年年底累計淨增1.2萬個，運營商塔類租戶達到322.8萬戶，較去年年底增加5.3萬戶。室分業務上，樓宇類室分覆蓋累計面積按年增長41.3%； 高鐵隧道及地鐵覆蓋累計總里程增長31.8%。

另外，今年上半年整體共享水平進一步提升，塔類站均租戶數從2020年底的1.66提升到1.68。

（第二版更新管理層回應）

相關文章：【本周焦點】港股業績密集期　聚焦港交所、銀娛、國泰等　周三公布美通脹數據

【業績│環保股】生物質原材料價升累光大環保半年純利減少15%　中期息減12.5%至7仙

記者：梁安琪

傳統經濟股 EBITDA 電訊 中國鐵塔（00788） 5G 業績公布
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