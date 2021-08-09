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【業績｜汽車經銷】中升控股多賺61%、不派中期息　上月101億收購怡和旗下仁孚中國

股市 12:34 2021/08/09

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中升控股多賺61%，上月101億收購怡和旗下仁孚中國。圖為中升主力銷售品牌平治（內地繹奔馳）

中升控股 （00881） 公布，上半年盈利按年增61%至36.96億元（人民幣，下同），每股基本盈利1.609元，中升控股未擬派中期息。中升控股上半年新車銷量按年增39.7%至27.56萬輛、二手車交易量增64.1%6.67萬輛，帶動半年收入增50.1%至873.6億元。

以業務劃分收入方面，中升新車銷售收入增46%至726億元人民幣，售後服務及精品業務收入增34%至113億元，二手車銷售收入佔35億元。

中升控股上半年新車銷售中，豪華品牌新車銷量佔161,906輛，按年增45%，而（港繹平治，Mercedes-Benz）為集團新車銷售收入最高的汽車品牌，佔新車收入總額31.7%，較去年再高0.9百分點。

中升折讓配股集資約30億、獲高瓴認購，可見【下一頁】

中升控股指，內地市場上半年豪華車累計銷量佔比增1百分點至19.4%，反映銷量增幅較大市高出7個百分點。

公司於7月公布擬以代價13億美元（約101億港元）收購怡和旗下仁孚行的仁孚中國全數股權，當中9億美元為現金，其餘為發行代價股份，預期中升在內地奔馳品牌市場的份額將增6百分點至18%。

至6月底，中升在內地有386家經銷店，229家經營豪華品牌。

面對汽車芯片短缺，中升表示重點加強新車毛利率和庫存管理，發揮核心經銷商優勢與主機廠密切合作，並根據乘聯會預測，汽車芯片短缺會在2021年第三季度得到緩解，整體乘用車銷量也有望加速增長。

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編輯：麥德銘

港股 業績公布 收購 平治 中升控股（00881）

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