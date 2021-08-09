【業績│環保股】光大綠色環保：每年減排約328萬噸、料未來減碳量再升　半年純利減少15%中期息減（第二版）

▲ 光大環保期內共取得15個新項目及簽署2份生物質供熱補充協議

光大綠色環保 （01257） 上半年純利減少15%至7.02億元，主要因為生物質綜合利用在建項目減少及營運方面受生物質原材料價格上漲和危廢市場經營環境困難影響，同時因支持業務擴張借款穩步增長，財務成本相應增加，拉低了整體盈利貢獻。

執行董事兼行政總裁錢曉東表示，碳中和及碳達峰是非常大的目標，涉及生活各方面，包括電力、交通、工業及生活等，集團每年減排約328萬噸，預期未來減排量還會上升，以釋放碳交易能力。錢曉東指，自全國碳交易市場開放以來，日均碳交易額約604萬噸，碳單價約50元人民幣。

瑞銀指內地碳價較歐洲低九成【下一頁】

執行董事兼財務總監盧錦勳指，中港近年高度鼓勵及推進綠色金融，集團7月亦發行了碳中和相關的中期票據，未來會伺機考慮再發債。

集團上半年息稅、折舊及攤銷前盈利增長2%至15.9億元，中期息減少12.5%至7仙。期內獲發放政府補助金增加58.2%至8267.6萬元，中國增值稅退稅3601萬元。

期內新增15個新項目

光大環保期內共取得15個新項目及簽署2份生物質供熱補充協議，涉及新增總投資額約7.42億元人民幣及環境修復項目合同總金額約1.17億元人民幣。新項目包括1個生物質綜合利用項目、1個危廢及固廢處置項目、4個環境修復項目和9個光伏發電項目。

期內生物質綜合利用、危廢及固廢處置、環境修復和光伏發電及風電分部的收益，按年增長1.7%至431.9億元。按收益性質分析，建造服務、運營服務及財務收入分別佔總收益26%、70%及4%。

已落實環保項目達130個涉321億元

截至6月底，光大環保在建或執行中的項目共35個，包括3個光伏發電項目、1個生物質綜合利用項目、18個危廢及固廢處置項目及13個環境修復項目。集團已落實環保項目130個，總投資額達約321.41億元人民幣，累計承接環境修復項目40個，涉及總合同金額約11.31億元人民幣。

（第二版加入管理層言論）

相關文章：【業績】光大環境漲近一成 全年多賺16%至60億 末期息增至16仙

相關文章：【業績】高煤價拖累 山水水泥半年賺少7%

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結