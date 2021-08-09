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今日推介小米｜惠理、微創醫療、信達生物、復星醫藥、康龍化成最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/08/09

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恒生指數中午收報26424點，升245點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介小米 （01810） ，另亦會分析惠理 （00806） 、微創醫療 （00853） 、信達生物 （01801） 、復星醫藥 （02196） 、康龍化成 （03759） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 小米集團－W（01810） 惠理集團（00806） 微創醫療（00853） 信達生物（01801） 復星醫藥（02196） 康龍化成（03759） 石鏡泉

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