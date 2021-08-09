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【美股開市】道指跌29點　納指升0.2%　微軟破頂、Tesla升逾1%（不斷更新）

股市 21:32 2021/08/09

分享：

上周就業數據強勁，市場關注聯儲局官員就貨幣政策的最新論調，以及等待基建法案表決，美股早段偏軟。油金商品下跌，油價曾大跌逾4%，因憂慮紓困措施減少及新冠變種病毒擴散。美國今日將公布6月JOLTs職位空缺、7月消費者通脹預期。

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【21：30】美股開市，道指跌29點，納指升0.2%，標指升1點。

【20：56】摩根大通下調10年和30年期美國國債收益率的年底預測，分別下調20個基點至1.75％和2.4％。 

【20：40】比特幣漲超46000美元。

【18：33】道指期貨跌87點，納指期貨升0.1%。油價跌逾3%。

【17：25】油價大跌，布油期貨跌逾4%，新報67.84美元。

【12：05】道指期貨跌47點，報35044點；標指期貨跌9點，報4420點；納指期貨跌52點或0.3%，報15043點。

【07：30】本周焦點　周三公布美通脹數據

【07：30】巴菲特投資旗艦巴郡次季純利升7%　斥468億元回購股份

【07：30】美股上周五個別發展，美國上月職位增長創近一年最快增速，失業率下降速度亦快過預期。市場憧憬經濟復甦，但意味聯儲局有條件啟動收水，科技股跑輸大市，道指收市升144點，報35208點；標指升7點，報4436點；納指跌59點，報14835點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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