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【美股開市】三大指數高開　道指標指再破頂　納指升0.3%（不斷更新）

股市 21:33 2021/08/11

分享：

美股動態不斷更新

美國7月通脹數據出爐，美國7月CPI按年升5.4%，略高過預期，但未見驚嚇，美滙短線下挫，跌穿93關；10年期債息維持1.37厘附近。參議院通過萬億美元的基建法案後，再通過3.5萬億美元的預算框架，刺激美股三大指數高開，道指和標指再破頂。

即市走勢︰

【21：32】美股開市，道指升137點，標指升11點，齊齊破頂；納指升0.3%，見14837點。

【20：40】道指期貨升6點，納指期貨升近0.2%。

【16：56】市場等待CPI數據，道期跌9點，納期跌近0.3%。

【16：55】歐股普遍向上，英股升近0.4%，法股升0.2%，德股微升0.04%。

【12：00】道指期貨跌16點，報35139點；標指期貨跌3點，報4426點；納指期貨跌3點或0.02%，報15041點。

【09：00】Cathie Wood減持中概股步伐未止　但不會「拒諸門外」

【08：02】Coinbase業績勝預期　預計本季交易量將較上季低

 

==以下8月10日（周二）股市==

美國國會參議院高票通過1萬億美元基建法案，刺激道指及標指周二齊破頂，惟債息回升拖累納指偏軟。截至今晨4時（即收市），道指升162點，報35264點；納指跌72點，報14788點；標指升4點，報4436點。美滙企穩93關，升0.1%；10年期債息報1.3456厘。

即睇美股收市：

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    +2

特斯拉（Tesla）7月份中國生產電動車的付運量7成，股價回吐0.53%。據報蘋果新一代iPhone升級，至少有3個重要的新攝影和錄影功能，股價先升後回，收市跌0.34%。

油價反彈，雪佛龍股價升1.8%，埃克森美孚升1.7%。

美國調高本土汽油需求預測，加上基建法案通過，油價彈近3%。紐約期油收市升1.81美元，報 68.29美元。

美參院高票通過1萬億美元跨黨派基建計劃

【儲局官員】梅斯特：重要是了解通脹是否發生變化

重點新聞：

【TSLA】Tesla國內7月出貨量跌七成　歐洲等地出口飆升

【Softbank】軟銀上季純利跌39% 憂中國監管整頓令投資組合承壓

【市場泡沫】華爾街星級投資者警告「職業生涯中最大泡沫」　但未虞大熊市出現

即市走勢︰

【03：01】道指升160點或0.5%，報35262點；納指跌63點或0.4%，報14796點；標指升6點，報4439點

【02：33】紐約 9月原油期貨收漲1.81美元，漲幅2.72%，報68.29美元；倫敦布蘭特10月原油期貨收漲1.59美元，漲幅2.3%，70.63美元

【02：27】英特爾將出售50億美元債券，這筆債券分為五個部分

【02：03】英國《金融時報》報道，英國監管機構考慮制定限制商業銀行關閉的規則

【01：47】紐約 12月黃金期貨收漲0.3%，報1731.70美元

【01：46】道指升147點或0.4%，報35249點；納指跌66點或0.4% ， 報14794點；標指升6點

【01：16】聯儲局周二（8月10日）逆回購工具使用規模為9987億美元

【00：42】道指升136點，納指跌逾0.3%。

【23：23】納指倒跌0.5%，微軟（美：MSFT）及Tesla跌近1%，蘋果（美：AAPL）羨0.3%，台積電（美：TSM）跌1.5%。

【22：23】道指和標指破頂，高見35268點及4445點。

【21：37】Tesla（美：TSLA）逆市跌0.7%。

【21：31】美股開市，道指跌3點，標指升3點，納指升0.2%。

【20：07】道指期貨跌13點，納指期貨升0.1%。

【18：41】道指期貨跌25點，納指期貨升0.1%。

【12：02】道指期貨跌64點，報34934點；標指期貨跌7點，報4418點；納指期貨跌19點或0.1%，報15105點。

【10：23】陸金所第二季淨利潤按年增53%　盤後升一成

【09：39】比特幣一度重上46000美元、24小時內升逾6%　以太坊升至3100美元

【08：20】AMC季度業績勝預期　計劃年底前接受比特幣支付

 

==以下8月9日（周一）股市==

多國疫情重燃打壓能源需求前景，油價急挫拖低能源股，道指跌逾百點，納指微升。油金商品下跌，油價曾大跌逾4%。疫苗股BioNTech業績報喜，股價逆市飆15%。美股個別發展，道指收市跌106點，報35101點；納指升24點，報14860點；標指跌4點，報4432點。能源和工業股領跌，埃克森美孚（美：XOM）跌1.13%、雪彿龍（美：CVX）跌1.67%。

即睇美股收市：

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美國最大肉類加工商泰森食品（Tyson Foods）第三財季純利勝預期，並上調全年收入預測，股價升8.7%。

油價滑落，紐約期油報66.83美元，跌2.1%；倫敦布蘭特期油報69.28美元，跌2%。貴金屬亦被拋售，紐約12月期金收報1,726.5美元，跌2.1%，創3月以來收市新低。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，如果未來兩個月美國就業數據維持強勁，聯儲局必須較預期為早地啟動減買債步伐。里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）認為，美國今年通脹率可能升至2%聯儲局目標，符合局方加息門檻之一。

比特幣一度升穿4.6萬美元，創5月中以來新高。亞馬遜（美：AMZN）上月否認了在年底前以加密貨幣作為付款貨幣的報道，但指有興趣探索加密貨幣在亞馬遜的應用場景。但有報道指，美國財長耶倫反對共和黨議員提出的加密貨幣改革計劃。比特幣概念股炒上，加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）昨升8.6%。

【美國經濟】安聯埃里安：美通脹持續時間將比預期長得多

紐約聯儲調查：美國消費者短期通脹預期繼續升溫

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即市走勢︰

【02：41】市場消息指，Sorrento Therapeutics（SRNE.O）公布其多價新冠疫苗計劃。SRNE股價走高，現漲近8%。

【02：41】遊戲驛站（GME.N）現漲超8%，創7月20日以來最大漲幅。

【02：33】紐約 9月原油期貨收跌1.8美元，跌幅2.64%，報66.48美元；倫敦布蘭特10月原油期貨收跌1.66美元，跌幅2.35%，報69.04美元

【02：02】道指跌82點， 納指升34點或0.2%，標指跌3點

【01：46】紐約 12月黃金期貨收跌2.1%，報1726.50美元，自上周四（8月5日）以來累跌4.6%。

【01：16】美國聯儲局周一（8月9日）逆回購工具使用規模為9,818億美元。

【00：53】新冠肺炎疫苗生產商莫德納（美：MRNA）漲幅擴大至17%，創2020年11月30日以來最大盤中漲幅，刷新即市歷史高位至485美元。BioNTech ADR（美：BNTX）財務報表發布後漲約18%，刷新盤中歷史高位至459.88美元。

此前，CNBC投稿人、Short Hills Capital Partners首席投資官Stephen Weiss談到美國傳染病專家福西支持進行加強針劑的注射，稱那可能意味著眾多疫苗生產商的收入將會進一步增加。

【00：49】道指跌72點或0.2%， 報35135點；納指升28點或0.2%；標指跌4點；美元挑戰93水平，美滙指數較早前曾升0.2%至92.96， 暫升0.1%報92.94

【22：45】美國6月職位空缺增至1007.3萬，高於預期。

【22：30】道指跌149點，納指升近0.2%。Tesla（美：TSLA）升逾2%。加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）升近8%。

【21：30】美股開市，道指跌29點，納指升0.2%，標指升1點。

【20：56】摩根大通下調10年和30年期美國國債收益率的年底預測，分別下調20個基點至1.75%和2.4%。 

【20：40】比特幣漲超46000美元。

【ET財智Talk】美股下半年或回調？前iBanker方源教你部署醫療消費防守股（開聲聽）

【18：33】道指期貨跌87點，納指期貨升0.1%。油價跌逾3%。

【17：25】油價大跌，布油期貨跌逾4%，新報67.84美元。

【12：05】道指期貨跌47點，報35044點；標指期貨跌9點，報4420點；納指期貨跌52點或0.3%，報15043點。

【07：30】本周焦點　周三公布美通脹數據

【07：30】巴菲特投資旗艦巴郡次季純利升7%　斥468億元回購股份

【07：30】美股上周五個別發展，美國上月職位增長創近一年最快增速，失業率下降速度亦快過預期。市場憧憬經濟復甦，但意味聯儲局有條件啟動收水，科技股跑輸大市，道指收市升144點，報35208點；標指升7點，報4436點；納指跌59點，報14835點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

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