【美股收市】油價急挫拖低能源股 道指跌106點 疫苗股逆市飆

▲ 美股動態不斷更新

多國疫情重燃打壓能源需求前景，油價急挫拖低能源股，道指跌逾百點，納指微升。油金商品下跌，油價曾大跌逾4%。疫苗股BioNTech業績報喜，股價逆市飆15%。美股個別發展，道指收市跌106點，報35101點；納指升24點，報14860點；標指跌4點，報4432點。能源和工業股領跌，埃克森美孚（美：XOM）跌1.13%、雪彿龍（美：CVX）跌1.67%。

即睇美股收市：

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美國最大肉類加工商泰森食品（Tyson Foods）第三財季純利勝預期，並上調全年收入預測，股價升8.7%。

油價滑落，紐約期油報66.83美元，跌2.1%；倫敦布蘭特期油報69.28美元，跌2%。貴金屬亦被拋售，紐約12月期金收報1,726.5美元，跌2.1%，創3月以來收市新低。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，如果未來兩個月美國就業數據維持強勁，聯儲局必須較預期為早地啟動減買債步伐。里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）認為，美國今年通脹率可能升至2%聯儲局目標，符合局方加息門檻之一。

比特幣一度升穿4.6萬美元，創5月中以來新高。亞馬遜（美：AMZN）上月否認了在年底前以加密貨幣作為付款貨幣的報道，但指有興趣探索加密貨幣在亞馬遜的應用場景。但有報道指，美國財長耶倫反對共和黨議員提出的加密貨幣改革計劃。比特幣概念股炒上，加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）昨升8.6%。

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即市走勢︰

【02：41】市場消息指，Sorrento Therapeutics（SRNE.O）公布其多價新冠疫苗計劃。SRNE股價走高，現漲近8%。

【02：41】遊戲驛站（GME.N）現漲超8%，創7月20日以來最大漲幅。

【02：33】紐約 9月原油期貨收跌1.8美元，跌幅2.64%，報66.48美元；倫敦布蘭特10月原油期貨收跌1.66美元，跌幅2.35%，報69.04美元

【02：02】道指跌82點， 納指升34點或0.2%，標指跌3點

【01：46】紐約 12月黃金期貨收跌2.1%，報1726.50美元，自上周四（8月5日）以來累跌4.6%。

【01：16】美國聯儲局周一（8月9日）逆回購工具使用規模為9,818億美元。

【00：53】新冠肺炎疫苗生產商莫德納（美：MRNA）漲幅擴大至17%，創2020年11月30日以來最大盤中漲幅，刷新即市歷史高位至485美元。BioNTech ADR（美：BNTX）財務報表發布後漲約18%，刷新盤中歷史高位至459.88美元。

此前，CNBC投稿人、Short Hills Capital Partners首席投資官Stephen Weiss談到美國傳染病專家福西支持進行加強針劑的注射，稱那可能意味著眾多疫苗生產商的收入將會進一步增加。

【00：49】道指跌72點或0.2%， 報35135點；納指升28點或0.2%；標指跌4點；美元挑戰93水平，美滙指數較早前曾升0.2%至92.96， 暫升0.1%報92.94

【22：45】美國6月職位空缺增至1007.3萬，高於預期。

【22：30】道指跌149點，納指升近0.2%。Tesla（美：TSLA）升逾2%。加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）升近8%。

【21：30】美股開市，道指跌29點，納指升0.2%，標指升1點。

【20：56】摩根大通下調10年和30年期美國國債收益率的年底預測，分別下調20個基點至1.75%和2.4%。

【20：40】比特幣漲超46000美元。

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【18：33】道指期貨跌87點，納指期貨升0.1%。油價跌逾3%。

【17：25】油價大跌，布油期貨跌逾4%，新報67.84美元。

【12：05】道指期貨跌47點，報35044點；標指期貨跌9點，報4420點；納指期貨跌52點或0.3%，報15043點。

【07：30】本周焦點 周三公布美通脹數據

【07：30】巴菲特投資旗艦巴郡次季純利升7% 斥468億元回購股份

【07：30】美股上周五個別發展，美國上月職位增長創近一年最快增速，失業率下降速度亦快過預期。市場憧憬經濟復甦，但意味聯儲局有條件啟動收水，科技股跑輸大市，道指收市升144點，報35208點；標指升7點，報4436點；納指跌59點，報14835點。

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責任編輯︰梁浩碩