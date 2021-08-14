  • 29°C
香港時間 : 2021814日 (六) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】消費者信心遜預期　道指升30點　迪士尼升1.7%（不斷更新）

股市 02:16 2021/08/14

分享：

美股動態不斷更新

歐股創歷史新高，但美國消費者信心指數疲弱，10年期債息跳水，跌至1.32厘水平，美滙亦下挫。道指一度轉跌，微軟（美：MSFT）破頂，加上債息下滑，帶動納指造好。

即市走勢︰

【02：12】道指升30點或0.1%；納指升3點；標指升5點，報4466點, 貼近即市新高4468點，迪士尼升勢略回, 暫升逾1.7%

【02：01】紐約 12月黃金期貨收漲1.5%，報1778.20美元，本周累漲將近0.9%。

【01：16】美聯儲局在固定利率逆回購中接納了10,509億美元，為連續兩日破萬億。

【00：50】道指升29點，報35528點，早段即市曾升110點至35610點破頂；納指跌2點，報14813點；標指升2點，早段即市曾升7點至4468點新高，迪士尼升逾1.9%

【23：00】道指升25點，納指升7點，標指升3點。

【22：19】消費者信心劇降，道指曾轉跌，最新升28點，納指升0.2%。

【22：00】【美國經濟數據】美國8月消費者信心指數驟降　創2011年以來新低

【21：54】蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）再升0.2%及0.3%。

【21：30】美股開市，道指升85點，納指升3點，標指升4點。迪士尼（美：DIS）績後升逾4%，領漲大市；Moderna（美：MRNA）高開近3%，公司發布新冠疫苗新數據。

【20：30】【美國經濟數據】美國7月進口物價按月升0.3%　出口物價升1.3%

【18：32】歐洲股市午市上升，英法意股升逾0.3%，德國DAX指數升0.42%，突破16000點，創歷史新高。

【17：10】道指期貨升50點，納指期貨升近0.1%。

【12：23】渾水Carson Block：不會再沽空Tesla　此前低估了馬斯克吸引投資者及粉絲的能力

【12：08】道指期貨升3點，報35405點；標指期貨跌不足1點，報4454點；納指期貨跌6點或0.04%，報15072點。

【11：11】馬斯克抱怨汽車芯片供應少礙Tesla生產　矛頭直指德日兩大半導體公司

【09：00】迪士尼收入、Disney+訂戶增長佳　Disney+11月登陸香港

【09：00】Airbnb︰delta變種病毒或影響業務、今季住宿及體驗預訂料低於上季　股價盤後跌逾4%

 

==以下8月13日（周四）股市==

美國上周新申領失業救濟金人數降至37.5萬，符預期，為連續三周下降，表明勞動力市場正在持續復甦，隨經濟活動回暖，企業狀況改善，美股反覆向好，道指先跌後微升，與標指再創新高，並連續3日創收市新高。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +2

道指收市升14點，報35499點；納指彈0.3%，報14816點；標指升13點，報4460點。聯儲局周四逆回購操作規模再飈升至1萬億美元以上，74個交易對手合共接納1.087萬億美元，創歷史新高，反映金融系統流動性嚴重過剩。

通脹憂慮重燃，美10年債息一度漲4.3基點至1.38厘 ； 堪薩斯聯儲銀行總裁喬治（Esther George）周三指出，美國經濟正復甦，預期就業續改善，聯儲局是時候把貨幣政策回復至更加中性的立場，應開始縮減貨幣刺激措施。

美元續強，升0.1%；金價回落，紐約12月期金收報1,751.8美元，跌約0.1%。
歐股向好，Stoxx 600收市升0.11%，車股抽升1.22%，資源股則滑落。

通貨再膨脹交易復甦　美國國債收益率觸及1個月高點

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【02：40】道指跌35點或0.1%，報35449點；納指升39點或0.3%，報14804點；標指升7點，報4455.05點

【02：32】紐約9月原油期貨收跌0.16美元，跌幅0.23%，報69.09美元；倫敦布蘭特10月原油期貨收跌0.13美元，跌幅0.18%，報71.31美元

【02：22】標指即市升8點或0.2%，至高見4455.76點 ， 創歷史新高

【01：44】紐約12月黃金期貨收跌約0.1%，報1751.80美元

【01：15】道指跌幅收窄至54點或0.2%，納指升13點或0.1%，標指升4點，蘋果及微軟股價升1.67%及0.73%

【01：03】美國30年期國債收益率上揚大約2.0個基點，刷新即市高位至2.0315%，此前美國財政部拍賣270億美元30年期國債，得標利率2.040%，投標倍數2.21。

【00：23】標普500指數轉漲，站上4450點，再創歷史新高；納指漲0.12%，道指跌幅縮窄至0.17%

【23：19】道指跌101點，納指轉升近0.1%。

【22：29】道指跌98點，標指跌4點，納指跌8點。蘋果（美：AAPL）升逾1%，微軟（美：MSFT）升0.5%。

【21：30】【美國經濟數據】美國7月PPI按年升7.8%　高於預期

【21：30】美股開市，道指跌11點，標指跌3點，納指跌0.1%。銀行股漲，高盛（美：GS）及摩通（美：JPM）漲逾0.5%。

【20：45】【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟降至37.5萬人　持續申領人數286.6萬　續疫後新低

【17：21】道指期貨升39點，納指期貨跌0.1%或18點。

【12：01】道指期貨升20點，報35392點；標指期貨升1點，報4442點；納指期貨跌9點或近0.1%，報15009點。

【11：59】貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股　套現逾1000億港元

【11：37】耶倫據報未來幾個月訪華　財政部否認

【10：31】小馬智行傳暫緩與SPAC合併赴美上市計劃　公司發言人﹕目前沒有上市計劃

【10：31】蔚來汽車季度虧損收窄　李斌：正籌備新品牌打大眾市場、股價盤後升1%

【08：28】eBay季度收入遜預期　展望亦未如理想

 

==以下8月11日（周三）股市==

美國力谷基建，加上通脹數據溫和，刺激道指和標指再創新高，納指則倒跌。道指收市升220點，報35484點；標指升10點，報4447點；納指則跌22點，報14765點。歐股回升，Stoxx 600收市反彈0.42%，英國與德國股市齊創新高。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +2

美國參議院周二通過1萬億美元（約7.78萬億港元）基建法案後，周三再通過3.5萬億美元（約27.2萬億港元）預算決議，涵蓋醫療、稅務豁免、氣候變化等領域。分析認為，預算決議勾勒長遠藍圖，對市場的影響不明顯，相信基建法案可更快帶來效用。
拜登政府促請石油出口國組織及盟友（OPEC+）增加供應，油價曾挫逾2%，收市轉升。

儲局退市憂慮降溫，美10年債息盤中一度跌逾5個基點，至接近1.3厘水平，最新報1.331厘；美元跌穿93關，最新報92.898 。金價連升兩天，紐約期金收市升21.6美元或1.2%，報1753.3美元。

儲局官員就何時減買債意見分歧，被視為局內「鷹派」的達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan），促請儲局10月起減少買債 ； 但停止買債行動不應被視為加息的前奏，兩者可分開處理。

聯儲局周三逆回購規模，時隔兩周再次突破1萬億美元，反映金融系統流動性嚴重過剩。

美國昨公布7月通脹數據，消費者物價指數（CPI）按年升5.4%，高於預期的5.3%；按月升0.5%符預期。期內，扣除食品及能源的7月核心CPI按年升4.3%，符預期；按月則升0.3%，低於預期的0.4%。

即市走勢︰

【02：06】道指升214點，納指跌逾0.3%。

【23：13】道指升171點，納指跌逾0.4%。

【22：03】道指升170點；納指曾倒跌，現升近0.1%；標指升9點。

【21：32】美股開市，道指升137點，標指升11點，齊齊破頂；納指升0.3%，見14837點。

【20：40】道指期貨升6點，納指期貨升近0.2%。

【16：56】市場等待CPI數據，道期跌9點，納期跌近0.3%。

【16：55】歐股普遍向上，英股升近0.4%，法股升0.2%，德股微升0.04%。

【12：00】道指期貨跌16點，報35139點；標指期貨跌3點，報4426點；納指期貨跌3點或0.02%，報15041點。

【09：00】Cathie Wood減持中概股步伐未止　但不會「拒諸門外」

【08：02】Coinbase業績勝預期　預計本季交易量將較上季低

 

==以下8月10日（周二）股市==

美國國會參議院高票通過1萬億美元基建法案，刺激道指及標指周二齊破頂，惟債息回升拖累納指偏軟。截至今晨4時（即收市），道指升162點，報35264點；納指跌72點，報14788點；標指升4點，報4436點。美滙企穩93關，升0.1%；10年期債息報1.3456厘。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +2

特斯拉（Tesla）7月份中國生產電動車的付運量7成，股價回吐0.53%。據報蘋果新一代iPhone升級，至少有3個重要的新攝影和錄影功能，股價先升後回，收市跌0.34%。

油價反彈，雪佛龍股價升1.8%，埃克森美孚升1.7%。

美國調高本土汽油需求預測，加上基建法案通過，油價彈近3%。紐約期油收市升1.81美元，報 68.29美元。

美參院高票通過1萬億美元跨黨派基建計劃

【儲局官員】梅斯特：重要是了解通脹是否發生變化

重點新聞：

【TSLA】Tesla國內7月出貨量跌七成　歐洲等地出口飆升

【Softbank】軟銀上季純利跌39% 憂中國監管整頓令投資組合承壓

【市場泡沫】華爾街星級投資者警告「職業生涯中最大泡沫」　但未虞大熊市出現

即市走勢︰

【03：01】道指升160點或0.5%，報35262點；納指跌63點或0.4%，報14796點；標指升6點，報4439點

【02：33】紐約 9月原油期貨收漲1.81美元，漲幅2.72%，報68.29美元；倫敦布蘭特10月原油期貨收漲1.59美元，漲幅2.3%，70.63美元

【02：27】英特爾將出售50億美元債券，這筆債券分為五個部分

【02：03】英國《金融時報》報道，英國監管機構考慮制定限制商業銀行關閉的規則

【01：47】紐約 12月黃金期貨收漲0.3%，報1731.70美元

【01：46】道指升147點或0.4%，報35249點；納指跌66點或0.4% ， 報14794點；標指升6點

【01：16】聯儲局周二（8月10日）逆回購工具使用規模為9987億美元

【00：42】道指升136點，納指跌逾0.3%。

【23：23】納指倒跌0.5%，微軟（美：MSFT）及Tesla跌近1%，蘋果（美：AAPL）羨0.3%，台積電（美：TSM）跌1.5%。

【22：23】道指和標指破頂，高見35268點及4445點。

【21：37】Tesla（美：TSLA）逆市跌0.7%。

【21：31】美股開市，道指跌3點，標指升3點，納指升0.2%。

【20：07】道指期貨跌13點，納指期貨升0.1%。

【18：41】道指期貨跌25點，納指期貨升0.1%。

【12：02】道指期貨跌64點，報34934點；標指期貨跌7點，報4418點；納指期貨跌19點或0.1%，報15105點。

【10：23】陸金所第二季淨利潤按年增53%　盤後升一成

【09：39】比特幣一度重上46000美元、24小時內升逾6%　以太坊升至3100美元

【08：20】AMC季度業績勝預期　計劃年底前接受比特幣支付

 

==以下8月9日（周一）股市==

多國疫情重燃打壓能源需求前景，油價急挫拖低能源股，道指跌逾百點，納指微升。油金商品下跌，油價曾大跌逾4%。疫苗股BioNTech業績報喜，股價逆市飆15%。美股個別發展，道指收市跌106點，報35101點；納指升24點，報14860點；標指跌4點，報4432點。能源和工業股領跌，埃克森美孚（美：XOM）跌1.13%、雪彿龍（美：CVX）跌1.67%。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +2

美國最大肉類加工商泰森食品（Tyson Foods）第三財季純利勝預期，並上調全年收入預測，股價升8.7%。

油價滑落，紐約期油報66.83美元，跌2.1%；倫敦布蘭特期油報69.28美元，跌2%。貴金屬亦被拋售，紐約12月期金收報1,726.5美元，跌2.1%，創3月以來收市新低。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，如果未來兩個月美國就業數據維持強勁，聯儲局必須較預期為早地啟動減買債步伐。里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）認為，美國今年通脹率可能升至2%聯儲局目標，符合局方加息門檻之一。

比特幣一度升穿4.6萬美元，創5月中以來新高。亞馬遜（美：AMZN）上月否認了在年底前以加密貨幣作為付款貨幣的報道，但指有興趣探索加密貨幣在亞馬遜的應用場景。但有報道指，美國財長耶倫反對共和黨議員提出的加密貨幣改革計劃。比特幣概念股炒上，加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）昨升8.6%。

【美國經濟】安聯埃里安：美通脹持續時間將比預期長得多

紐約聯儲調查：美國消費者短期通脹預期繼續升溫

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【02：41】市場消息指，Sorrento Therapeutics（SRNE.O）公布其多價新冠疫苗計劃。SRNE股價走高，現漲近8%。

【02：41】遊戲驛站（GME.N）現漲超8%，創7月20日以來最大漲幅。

【02：33】紐約 9月原油期貨收跌1.8美元，跌幅2.64%，報66.48美元；倫敦布蘭特10月原油期貨收跌1.66美元，跌幅2.35%，報69.04美元

【02：02】道指跌82點， 納指升34點或0.2%，標指跌3點

【01：46】紐約 12月黃金期貨收跌2.1%，報1726.50美元，自上周四（8月5日）以來累跌4.6%。

【01：16】美國聯儲局周一（8月9日）逆回購工具使用規模為9,818億美元。

【00：53】新冠肺炎疫苗生產商莫德納（美：MRNA）漲幅擴大至17%，創2020年11月30日以來最大盤中漲幅，刷新即市歷史高位至485美元。BioNTech ADR（美：BNTX）財務報表發布後漲約18%，刷新盤中歷史高位至459.88美元。

此前，CNBC投稿人、Short Hills Capital Partners首席投資官Stephen Weiss談到美國傳染病專家福西支持進行加強針劑的注射，稱那可能意味著眾多疫苗生產商的收入將會進一步增加。

【00：49】道指跌72點或0.2%， 報35135點；納指升28點或0.2%；標指跌4點；美元挑戰93水平，美滙指數較早前曾升0.2%至92.96， 暫升0.1%報92.94

【22：45】美國6月職位空缺增至1007.3萬，高於預期。

【22：30】道指跌149點，納指升近0.2%。Tesla（美：TSLA）升逾2%。加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）升近8%。

【21：30】美股開市，道指跌29點，納指升0.2%，標指升1點。

【20：56】摩根大通下調10年和30年期美國國債收益率的年底預測，分別下調20個基點至1.75%和2.4%。 

【20：40】比特幣漲超46000美元。

【ET財智Talk】美股下半年或回調？前iBanker方源教你部署醫療消費防守股（開聲聽）

【18：33】道指期貨跌87點，納指期貨升0.1%。油價跌逾3%。

【17：25】油價大跌，布油期貨跌逾4%，新報67.84美元。

【12：05】道指期貨跌47點，報35044點；標指期貨跌9點，報4420點；納指期貨跌52點或0.3%，報15043點。

【07：30】本周焦點　周三公布美通脹數據

【07：30】巴菲特投資旗艦巴郡次季純利升7%　斥468億元回購股份

【07：30】美股上周五個別發展，美國上月職位增長創近一年最快增速，失業率下降速度亦快過預期。市場憧憬經濟復甦，但意味聯儲局有條件啟動收水，科技股跑輸大市，道指收市升144點，報35208點；標指升7點，報4436點；納指跌59點，報14835點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

美參議員致信亞馬遜CEO　指掌紋支付服務引發數據安全擔憂

下一篇文章

【加密貨幣】美財政部正在準備定義加密貨幣經紀人指南
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】先瑞達醫療6669暫錄孖展276億　超額認購168倍
【新股IPO】先瑞達醫療6669暫錄孖展276億　超額認購168倍
【移民潮？】去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄　統計處：近一年港人淨移出8.9萬、不等同移民（圖解數字、附短片）
【移民潮？】去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄　統計處：近一年港人淨移出8.9萬、不等同移民（圖解數字、附短片）
【外資增持】外資趁股市動盪密密增持中資股　「抄底」名單涉及多個行業
【外資增持】外資趁股市動盪密密增持中資股　「抄底」名單涉及多個行業
【恒指夜期+ADR】華爾街英語傳將宣布破產　中概股走軟　北水走1億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】華爾街英語傳將宣布破產　中概股走軟　北水走1億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美數據差債息即跌　騰訊ADR收復60美元關　夜期反覆　北水走資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美數據差債息即跌　騰訊ADR收復60美元關　夜期反覆　北水走資22億（不斷更新）