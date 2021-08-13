【美股市況】消費者信心指數遠遜預期　道指曾轉跌　微軟破頂（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

歐股創歷史新高，但美國消費者信心指數疲弱，10年期債息跳水，跌至1.32厘水平，美滙亦下挫。道指一度轉跌，微軟（美：MSFT）破頂，加上債息下滑，帶動納指造好。

即市走勢︰

【22：19】消費者信心劇降，道指曾轉跌，最新升28點，納指升0.2%。

【22：00】【美國經濟數據】美國8月消費者信心指數驟降 創2011年以來新低

【21：54】蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）再升0.2%及0.3%。

【21：30】美股開市，道指升85點，納指升3點，標指升4點。迪士尼（美：DIS）績後升逾4%，領漲大市；Moderna（美：MRNA）高開近3%，公司發布新冠疫苗新數據。

【20：30】【美國經濟數據】美國7月進口物價按月升0.3% 出口物價升1.3%

【18：32】歐洲股市午市上升，英法意股升逾0.3%，德國DAX指數升0.42%，突破16000點，創歷史新高。

【17：10】道指期貨升50點，納指期貨升近0.1%。

【12：23】渾水Carson Block：不會再沽空Tesla 此前低估了馬斯克吸引投資者及粉絲的能力

【12：08】道指期貨升3點，報35405點；標指期貨跌不足1點，報4454點；納指期貨跌6點或0.04%，報15072點。

【11：11】馬斯克抱怨汽車芯片供應少礙Tesla生產 矛頭直指德日兩大半導體公司

【09：00】迪士尼收入、Disney+訂戶增長佳 Disney+11月登陸香港

【09：00】Airbnb︰delta變種病毒或影響業務、今季住宿及體驗預訂料低於上季 股價盤後跌逾4%

==以下8月13日（周四）股市==

美國上周新申領失業救濟金人數降至37.5萬，符預期，為連續三周下降，表明勞動力市場正在持續復甦，隨經濟活動回暖，企業狀況改善，美股反覆向好，道指先跌後微升，與標指再創新高，並連續3日創收市新高。

即睇美股收市：

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道指收市升14點，報35499點；納指彈0.3%，報14816點；標指升13點，報4460點。聯儲局周四逆回購操作規模再飈升至1萬億美元以上，74個交易對手合共接納1.087萬億美元，創歷史新高，反映金融系統流動性嚴重過剩。

通脹憂慮重燃，美10年債息一度漲4.3基點至1.38厘 ； 堪薩斯聯儲銀行總裁喬治（Esther George）周三指出，美國經濟正復甦，預期就業續改善，聯儲局是時候把貨幣政策回復至更加中性的立場，應開始縮減貨幣刺激措施。

美元續強，升0.1%；金價回落，紐約12月期金收報1,751.8美元，跌約0.1%。

歐股向好，Stoxx 600收市升0.11%，車股抽升1.22%，資源股則滑落。

通貨再膨脹交易復甦 美國國債收益率觸及1個月高點

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即市走勢︰

【02：40】道指跌35點或0.1%，報35449點；納指升39點或0.3%，報14804點；標指升7點，報4455.05點

【02：32】紐約9月原油期貨收跌0.16美元，跌幅0.23%，報69.09美元；倫敦布蘭特10月原油期貨收跌0.13美元，跌幅0.18%，報71.31美元

【02：22】標指即市升8點或0.2%，至高見4455.76點 ， 創歷史新高

【01：44】紐約12月黃金期貨收跌約0.1%，報1751.80美元

【01：15】道指跌幅收窄至54點或0.2%，納指升13點或0.1%，標指升4點，蘋果及微軟股價升1.67%及0.73%

【01：03】美國30年期國債收益率上揚大約2.0個基點，刷新即市高位至2.0315%，此前美國財政部拍賣270億美元30年期國債，得標利率2.040%，投標倍數2.21。

【00：23】標普500指數轉漲，站上4450點，再創歷史新高；納指漲0.12%，道指跌幅縮窄至0.17%

【23：19】道指跌101點，納指轉升近0.1%。

【22：29】道指跌98點，標指跌4點，納指跌8點。蘋果（美：AAPL）升逾1%，微軟（美：MSFT）升0.5%。

【21：30】【美國經濟數據】美國7月PPI按年升7.8% 高於預期

【21：30】美股開市，道指跌11點，標指跌3點，納指跌0.1%。銀行股漲，高盛（美：GS）及摩通（美：JPM）漲逾0.5%。

【20：45】【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟降至37.5萬人 持續申領人數286.6萬 續疫後新低

【17：21】道指期貨升39點，納指期貨跌0.1%或18點。

【12：01】道指期貨升20點，報35392點；標指期貨升1點，報4442點；納指期貨跌9點或近0.1%，報15009點。

【11：59】貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股 套現逾1000億港元

【11：37】耶倫據報未來幾個月訪華 財政部否認

【10：31】小馬智行傳暫緩與SPAC合併赴美上市計劃 公司發言人﹕目前沒有上市計劃

【10：31】蔚來汽車季度虧損收窄 李斌：正籌備新品牌打大眾市場、股價盤後升1%

【08：28】eBay季度收入遜預期 展望亦未如理想

==以下8月11日（周三）股市==

美國力谷基建，加上通脹數據溫和，刺激道指和標指再創新高，納指則倒跌。道指收市升220點，報35484點；標指升10點，報4447點；納指則跌22點，報14765點。歐股回升，Stoxx 600收市反彈0.42%，英國與德國股市齊創新高。

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美國參議院周二通過1萬億美元（約7.78萬億港元）基建法案後，周三再通過3.5萬億美元（約27.2萬億港元）預算決議，涵蓋醫療、稅務豁免、氣候變化等領域。分析認為，預算決議勾勒長遠藍圖，對市場的影響不明顯，相信基建法案可更快帶來效用。

拜登政府促請石油出口國組織及盟友（OPEC+）增加供應，油價曾挫逾2%，收市轉升。

儲局退市憂慮降溫，美10年債息盤中一度跌逾5個基點，至接近1.3厘水平，最新報1.331厘；美元跌穿93關，最新報92.898 。金價連升兩天，紐約期金收市升21.6美元或1.2%，報1753.3美元。

儲局官員就何時減買債意見分歧，被視為局內「鷹派」的達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan），促請儲局10月起減少買債 ； 但停止買債行動不應被視為加息的前奏，兩者可分開處理。

聯儲局周三逆回購規模，時隔兩周再次突破1萬億美元，反映金融系統流動性嚴重過剩。

美國昨公布7月通脹數據，消費者物價指數（CPI）按年升5.4%，高於預期的5.3%；按月升0.5%符預期。期內，扣除食品及能源的7月核心CPI按年升4.3%，符預期；按月則升0.3%，低於預期的0.4%。

即市走勢︰

【02：06】道指升214點，納指跌逾0.3%。

【23：13】道指升171點，納指跌逾0.4%。

【22：03】道指升170點；納指曾倒跌，現升近0.1%；標指升9點。

【21：32】美股開市，道指升137點，標指升11點，齊齊破頂；納指升0.3%，見14837點。

【20：40】道指期貨升6點，納指期貨升近0.2%。

【16：56】市場等待CPI數據，道期跌9點，納期跌近0.3%。

【16：55】歐股普遍向上，英股升近0.4%，法股升0.2%，德股微升0.04%。

【12：00】道指期貨跌16點，報35139點；標指期貨跌3點，報4426點；納指期貨跌3點或0.02%，報15041點。

【09：00】Cathie Wood減持中概股步伐未止 但不會「拒諸門外」

【08：02】Coinbase業績勝預期 預計本季交易量將較上季低

==以下8月10日（周二）股市==

美國國會參議院高票通過1萬億美元基建法案，刺激道指及標指周二齊破頂，惟債息回升拖累納指偏軟。截至今晨4時（即收市），道指升162點，報35264點；納指跌72點，報14788點；標指升4點，報4436點。美滙企穩93關，升0.1%；10年期債息報1.3456厘。

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特斯拉（Tesla）7月份中國生產電動車的付運量7成，股價回吐0.53%。據報蘋果新一代iPhone升級，至少有3個重要的新攝影和錄影功能，股價先升後回，收市跌0.34%。

油價反彈，雪佛龍股價升1.8%，埃克森美孚升1.7%。

美國調高本土汽油需求預測，加上基建法案通過，油價彈近3%。紐約期油收市升1.81美元，報 68.29美元。

美參院高票通過1萬億美元跨黨派基建計劃

【儲局官員】梅斯特：重要是了解通脹是否發生變化

重點新聞：

【TSLA】Tesla國內7月出貨量跌七成 歐洲等地出口飆升

【Softbank】軟銀上季純利跌39% 憂中國監管整頓令投資組合承壓

【市場泡沫】華爾街星級投資者警告「職業生涯中最大泡沫」 但未虞大熊市出現

即市走勢︰

【03：01】道指升160點或0.5%，報35262點；納指跌63點或0.4%，報14796點；標指升6點，報4439點

【02：33】紐約 9月原油期貨收漲1.81美元，漲幅2.72%，報68.29美元；倫敦布蘭特10月原油期貨收漲1.59美元，漲幅2.3%，70.63美元

【02：27】英特爾將出售50億美元債券，這筆債券分為五個部分

【02：03】英國《金融時報》報道，英國監管機構考慮制定限制商業銀行關閉的規則

【01：47】紐約 12月黃金期貨收漲0.3%，報1731.70美元

【01：46】道指升147點或0.4%，報35249點；納指跌66點或0.4% ， 報14794點；標指升6點

【01：16】聯儲局周二（8月10日）逆回購工具使用規模為9987億美元

【00：42】道指升136點，納指跌逾0.3%。

【23：23】納指倒跌0.5%，微軟（美：MSFT）及Tesla跌近1%，蘋果（美：AAPL）羨0.3%，台積電（美：TSM）跌1.5%。

【22：23】道指和標指破頂，高見35268點及4445點。

【21：37】Tesla（美：TSLA）逆市跌0.7%。

【21：31】美股開市，道指跌3點，標指升3點，納指升0.2%。

【20：07】道指期貨跌13點，納指期貨升0.1%。

【18：41】道指期貨跌25點，納指期貨升0.1%。

【12：02】道指期貨跌64點，報34934點；標指期貨跌7點，報4418點；納指期貨跌19點或0.1%，報15105點。

【10：23】陸金所第二季淨利潤按年增53% 盤後升一成

【09：39】比特幣一度重上46000美元、24小時內升逾6% 以太坊升至3100美元

【08：20】AMC季度業績勝預期 計劃年底前接受比特幣支付

==以下8月9日（周一）股市==

多國疫情重燃打壓能源需求前景，油價急挫拖低能源股，道指跌逾百點，納指微升。油金商品下跌，油價曾大跌逾4%。疫苗股BioNTech業績報喜，股價逆市飆15%。美股個別發展，道指收市跌106點，報35101點；納指升24點，報14860點；標指跌4點，報4432點。能源和工業股領跌，埃克森美孚（美：XOM）跌1.13%、雪彿龍（美：CVX）跌1.67%。

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美國最大肉類加工商泰森食品（Tyson Foods）第三財季純利勝預期，並上調全年收入預測，股價升8.7%。

油價滑落，紐約期油報66.83美元，跌2.1%；倫敦布蘭特期油報69.28美元，跌2%。貴金屬亦被拋售，紐約12月期金收報1,726.5美元，跌2.1%，創3月以來收市新低。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，如果未來兩個月美國就業數據維持強勁，聯儲局必須較預期為早地啟動減買債步伐。里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）認為，美國今年通脹率可能升至2%聯儲局目標，符合局方加息門檻之一。

比特幣一度升穿4.6萬美元，創5月中以來新高。亞馬遜（美：AMZN）上月否認了在年底前以加密貨幣作為付款貨幣的報道，但指有興趣探索加密貨幣在亞馬遜的應用場景。但有報道指，美國財長耶倫反對共和黨議員提出的加密貨幣改革計劃。比特幣概念股炒上，加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）昨升8.6%。

【美國經濟】安聯埃里安：美通脹持續時間將比預期長得多

紐約聯儲調查：美國消費者短期通脹預期繼續升溫

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即市走勢︰

【02：41】市場消息指，Sorrento Therapeutics（SRNE.O）公布其多價新冠疫苗計劃。SRNE股價走高，現漲近8%。

【02：41】遊戲驛站（GME.N）現漲超8%，創7月20日以來最大漲幅。

【02：33】紐約 9月原油期貨收跌1.8美元，跌幅2.64%，報66.48美元；倫敦布蘭特10月原油期貨收跌1.66美元，跌幅2.35%，報69.04美元

【02：02】道指跌82點， 納指升34點或0.2%，標指跌3點

【01：46】紐約 12月黃金期貨收跌2.1%，報1726.50美元，自上周四（8月5日）以來累跌4.6%。

【01：16】美國聯儲局周一（8月9日）逆回購工具使用規模為9,818億美元。

【00：53】新冠肺炎疫苗生產商莫德納（美：MRNA）漲幅擴大至17%，創2020年11月30日以來最大盤中漲幅，刷新即市歷史高位至485美元。BioNTech ADR（美：BNTX）財務報表發布後漲約18%，刷新盤中歷史高位至459.88美元。

此前，CNBC投稿人、Short Hills Capital Partners首席投資官Stephen Weiss談到美國傳染病專家福西支持進行加強針劑的注射，稱那可能意味著眾多疫苗生產商的收入將會進一步增加。

【00：49】道指跌72點或0.2%， 報35135點；納指升28點或0.2%；標指跌4點；美元挑戰93水平，美滙指數較早前曾升0.2%至92.96， 暫升0.1%報92.94

【22：45】美國6月職位空缺增至1007.3萬，高於預期。

【22：30】道指跌149點，納指升近0.2%。Tesla（美：TSLA）升逾2%。加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）升近8%。

【21：30】美股開市，道指跌29點，納指升0.2%，標指升1點。

【20：56】摩根大通下調10年和30年期美國國債收益率的年底預測，分別下調20個基點至1.75%和2.4%。

【20：40】比特幣漲超46000美元。

【ET財智Talk】美股下半年或回調？前iBanker方源教你部署醫療消費防守股（開聲聽）

【18：33】道指期貨跌87點，納指期貨升0.1%。油價跌逾3%。

【17：25】油價大跌，布油期貨跌逾4%，新報67.84美元。

【12：05】道指期貨跌47點，報35044點；標指期貨跌9點，報4420點；納指期貨跌52點或0.3%，報15043點。

【07：30】本周焦點 周三公布美通脹數據

【07：30】巴菲特投資旗艦巴郡次季純利升7% 斥468億元回購股份

【07：30】美股上周五個別發展，美國上月職位增長創近一年最快增速，失業率下降速度亦快過預期。市場憧憬經濟復甦，但意味聯儲局有條件啟動收水，科技股跑輸大市，道指收市升144點，報35208點；標指升7點，報4436點；納指跌59點，報14835點。

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責任編輯︰梁浩碩