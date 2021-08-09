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【ETF】南方東英推全球智能駕駛指數ETF覆蓋電池、芯片及車企　3162周四掛牌入場費約780元

股市 12:11 2021/08/09

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3162前十大成分股普遍在美國上市，包括最大權重的Tesla。

南方東英全球智能駕駛指數ETF （03162） 將於周四掛牌，每手交易數量100股，每股單價約7.8元，入場費約780元，每年管理費約0.99%，全年經常性開支比率估計為1.5%。南方東英資管分銷業務主管王卓峯指，智能汽車的出現有望顛覆傳統汽車行業，而3162涵蓋智能駕駛全產業鏈，包括智能升級的三大部分，即電池、芯片、車企。

追蹤Solactive全球智能駕駛指數

3162跟蹤指數為Solactive全球智能駕駛指數，選股範圍包括在美股、A股、港股上市的智能駕駛產業鏈公司，市值至少50億元，過去1個月和6個月內平均每日成交額至少100萬美元，相關行業包括汽車和零件，半導體製造，電氣設備和電力系統，特種和高性能化學品等。

Tesla純利首破10億美元，詳見【下一頁】

指數成份股以美股為主，佔75.8%，前十大成分股普遍在美國上市，包括最大權重的Tesla（美：TSLA）佔比近8%、蔚來汽車（美：NIO），至於內地上市的寧德時代（深：300750）為第二權重，佔z比約7.3%。

王卓峯稱，全球主要經濟體政府紛紛推出電動和智能駕駛領域的支持政策，如中國目標2035年純電動車為新銷售車輪主流，美國目標2030年市場銷售的乘用車和輕型貨車當中，有一半須達至「零碳排放」，相信各國政策有助推動行業發展，行業未來增長空間廣闊。

相關文章：【比亞迪股價】比亞迪7月新能源車銷量增2.34倍　股價升4%、傳明年向Tesla供應「刀片電池」

相關文章：【汽車電池】寧德時代發布第一代鈉離子電池　低溫性能、快充有優勢、今股價升半成

 

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港股 ETF 電動車 寧德時代（深：300750） 蔚來（美：NIO） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 美國 中國 A股

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