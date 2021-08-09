【宏觀中國】官媒評論談宏觀政策 下半年有加大空間？

中國海關總署公布，7月份以美元計出口按年增速顯著回落至19.3%，進口增速降至28.1%，雙雙不及市場預期。目前市場比較一致的看法是，下半年中國出口增速大概率放緩，以及外需對經濟增長的拉動作用弱化，從而使得經濟增長壓力有所上升。整體看，中國內需正穩步回升，而且下半年可實施的政策空間變大，完全有條件用內需增長來彌補可能出現的外需增速回落。

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中國外滙投資研究院副院長趙慶明指出，進入下半年，中國貨物出口增速大概率回落，尤其是至第四季增速可能重回個位數，因此外需對經濟的拉動作用可能有所弱化，主要因基數因素，以及主要國家工業生產對中國進口的替代效應可能大於外需改善的效應。

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去年中國經濟實現2.3%的正增長，成為全球主要經濟體中唯一實現正增長的國家。去年第四季國內生產總值（GDP）按年升6.5%，從GDP增速看，已經恢復到疫情前的水平。今年GDP增速更有望實現8.5%以上，繼續引領全球經濟復甦。

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但同時看到，去年第二季至今，服務業恢復進度始終慢於工業，外需強於內需，尤其是消費恢復一直慢於預期，經濟的內生增長動能仍未恢復到疫情前水平。如今，外需可能出現弱化，會進一步傳導至工業生產一端。這種情況下，擴大內需就成了不二選擇。整體上看，中國內需在穩步回升，而且下半年中國可實施的政策空間不是變小，而是在變大。尤其是財政政策，下半年的空間不僅大於上半年，而且也大於去年下半年，完全有條件使內需增長來彌補可能出現的外需增速回落。

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記者：林衛