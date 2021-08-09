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【東京奧運】俄羅斯創04年後最佳 ROC豪取71獎牌

環球社會熱點 12:06 2021/08/09

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由前蘇聯時代至俄羅斯年代，俄國一直是奧運會上的獎牌大國之一。因為禁藥事件，俄羅斯運動員無法以國家名義出戰，改以「俄羅斯奧委會」（ROC）之名亮相。一眾ROC在東京奧運表現亦不負眾望，共取得71面獎牌，創下2004年雅典奧運後，俄羅斯人在奧運賽場的最好成績。

【東京奧運】空場無阻青春光芒 巨星閃耀不再 【下一頁】

【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？ 【下一頁】

受禁藥事件影響，多名俄羅斯運動員先被褫奪2008年北京奧運及2012年倫敦奧運的獎牌，2016年里約奧運只能改為ROC名義出賽，而且當年田徑賽事更被完全禁止參與。因此，俄羅斯近年來在奧運的成績大受打擊。

然而，ROC在東京奧運取得佳績，共獲得71面獎牌，比2008﹑2012及2016年3屆奧運分別多11﹑3及15面獎牌，是繼2004年後最好成績的一次。以金牌數目計，ROC在東京取得20金，較里約奧運多一面，與倫敦奧運持平。ROC今屆其實有機會取得更多金牌，例如在俄羅斯多年主力項目藝術體操意外失金，以及田徑賽事只容許派出10人出戰，大幅削弱ROC贏取獎牌的機會。

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【東京奧運】女排首度稱霸 美國肯定成金牌榜之首 【下一頁】

俄羅斯奧委會主席波茲尼亞科夫（Stanislav Pozdnyakov）對ROC今屆的表現十分滿意，認為是代表隊一屆成功的奧運。不過亦有人批評，ROC的成功無疑是對禁賽的嘲諷，甚至質疑ROC運動員是否應該允許參加東京奧運。

由於俄羅斯被禁止以國家名義參加所有國際重要體育賽事的禁令至2022年底才屆滿，即未來一年半內，仍會見到ROC旗幟在各大體育賽事飄揚，包括2022年舉辦的北京冬季奧運。

責任編輯：吳漢培

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