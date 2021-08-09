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【行業分析】129家A股藥企公布中期業績預報 近七成發盈喜

股樓投資 15:46 2021/08/09

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截至周日（8日），共有129家A股醫藥生物企業預告了上半年業績情況。其中，88家公司為盈喜，佔比68.2%；業績欠佳包括首虧、略減、續虧和預減的藥企分別有4家、5家、19家、12家，共計40家。

【宏觀中國】官媒評論談宏觀政策 下半年有加大空間？，請按【見下頁

業內人士認為，今年以來醫藥生物板塊上漲勢頭有所減弱，子行業間分化加劇，但仍不乏較好的投資機會。在上述盈喜的公司之中，預計淨利潤按年增幅超過100%的公司，多達50家。其中，熱景生物（滬：688068）業績增幅最強，因全球疫情蔓延，防疫物資需求大增，部分醫療器械公司表現突出。根據公告，熱景生物預計上半年實現淨利潤13.8億至16億元（人民幣，下同），同比增長70,546%至81,808%。

【火速成交】西九四小龍捧場客多多　碧海藍天放盤僅兩日即沽　業主7年賺近「4球」，請按【見下頁

部分中藥公司業績亮眼。太極集團（滬：600129）預計上半年淨利潤約為8,000萬元，同比增長683%。期內，公司聚焦主業發展，加大規模型大品種銷售力度，並帶動其他產品銷售增長，銷售收入和毛利額均實現了增長。

【延伸閱讀】下半年部署：大摩新一輪中港焦點股名單 覆蓋7隻港股，請按【見下頁

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業績預喜的公司備受到資本追捧。熱景生物股價今年累計漲幅已達300%以上。中泰證券指出，醫藥板塊中期業績有望繼續亮眼，高景氣度的CDMO等賽道頻超預期，持續看好CRO/CDMO、醫療服務、創新藥、疫苗、創新器械等板塊的發展，同時關注底部區間的API製劑一體化、藥店等板塊的估值修復機會。

中國銀河證券認為，受全球疫情反復影響，醫藥行業比較優勢有望延續，抗疫板塊或繼續維持高景氣度。同時，在人口老齡化加速、消費升級等背景下，醫藥板塊將持續穩定發展，建議關注創新藥械與創新服務產業鏈、醫療服務和醫藥消費板塊。

【同場加映】溫股知新：大市初步回穏 加倉時機漸近

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記者：林衛

健康醫療股 盈喜 熱景生物（滬：688068） 太極集團（滬：600129） 板塊 A股

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