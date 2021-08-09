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【大行點睇】因應變種病毒向多省擴散 高盛下調中國經濟預測

股樓投資 17:46 2021/08/09

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中國新近公布多項經濟數據，表現大多弱於市場預期。高盛下調了今年中國經濟增長預測，主要因高傳染性的變種病毒株正在擴散。該行指出，病毒正在多個省份傳播，地方政府迅速作出反應，以控制高傳染性的變種病毒傳播，也開始看到全國匯總數據表現疲軟。

【異動股】維他奶發盈警 產品上月內地下架錯過旺季 股價急挫逾一成，請按【見下頁

高盛將中國第三季國內生產總值（GDP）增長預測由5.8%調低至2.3%，但同時將第四季GDP增長預測由5.8%調高至8.5%，今年全年GDP增長預測由之前的8.6%輕微下調至8.3%。

【異動股】繼周五升17%後　騰盛博藥今再爆升40%　旗下新冠中和抗體產品或獲緊急使用，請按【見下頁

該行報告又稱，中/高風險地區的數量在過去一周大約增加一倍。高風險地區有七個，中風險地區有191個。在高頻數據中，基於100個城市的交通擁堵指數已經開始下降，而就在幾天前情況還不是這樣的。為此，中國政府已在全國範圍內逐步加強了對娛樂活動的限制，甚至在風險不高的地方一樣加強限制。
 

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績後大行評級目標價一覽，請按【見下頁

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值得注意是，由於高盛預測是基於中國政府在大約1個月內控制住疫情的假設，估計疫情和相關控制措施以打擊服務業活動為主，工業活動受到的影響較輕微。換言之，一旦控疫進度不及預期，中國經濟增速有進一步放緩的可能。

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記者：林衛

經濟 GDP 中國

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