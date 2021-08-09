【大行點睇】因應變種病毒向多省擴散 高盛下調中國經濟預測

中國新近公布多項經濟數據，表現大多弱於市場預期。高盛下調了今年中國經濟增長預測，主要因高傳染性的變種病毒株正在擴散。該行指出，病毒正在多個省份傳播，地方政府迅速作出反應，以控制高傳染性的變種病毒傳播，也開始看到全國匯總數據表現疲軟。

【異動股】維他奶發盈警 產品上月內地下架錯過旺季 股價急挫逾一成，請按【見下頁】

高盛將中國第三季國內生產總值（GDP）增長預測由5.8%調低至2.3%，但同時將第四季GDP增長預測由5.8%調高至8.5%，今年全年GDP增長預測由之前的8.6%輕微下調至8.3%。

【異動股】繼周五升17%後 騰盛博藥今再爆升40% 旗下新冠中和抗體產品或獲緊急使用，請按【見下頁】

該行報告又稱，中/高風險地區的數量在過去一周大約增加一倍。高風險地區有七個，中風險地區有191個。在高頻數據中，基於100個城市的交通擁堵指數已經開始下降，而就在幾天前情況還不是這樣的。為此，中國政府已在全國範圍內逐步加強了對娛樂活動的限制，甚至在風險不高的地方一樣加強限制。



【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績後大行評級目標價一覽，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

值得注意是，由於高盛預測是基於中國政府在大約1個月內控制住疫情的假設，估計疫情和相關控制措施以打擊服務業活動為主，工業活動受到的影響較輕微。換言之，一旦控疫進度不及預期，中國經濟增速有進一步放緩的可能。

【同場加映】溫股知新：大市初步回穏 加倉時機漸近

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛