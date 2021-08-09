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【監管跌市】《人民日報》批醫美行業亂象頻生　有關部門應加強監管、醫美板塊走弱

股市 11:53 2021/08/09

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《人民日報》批醫美行業亂象頻生　有關部門應加強監管

內地監管力度趨嚴，多間官媒頻發文批行業亂象，成為市場關注熱點。再有行業板塊被點名，《人民日報》今日發文，指近年醫療美容行業迅速發展，但不少醫美機構宣傳時只談「最佳效果」，不談「不良後果」，容易使消費者忽視安全隱患。報道引述專業醫師建議，有關部門應加強監管，尤其加大對網上醫美店亂象的打擊力度。

報道指，在許多醫美機構官網信息中，基本沒有風險性提示。消費者在網上搜索醫美廣告，與客戶對話時，客服都熱情地詢問體貌特征，推薦對應項目，一旦詢問醫生行醫執照時，得到的回答卻多位沉默和推託。

報道引述整形外科醫師指，有關部門應該加大對違規分解手術項目、價格欺詐以及不按規定項目名稱和標準收費的懲處力度。

瑞麗醫美 （02135） 今日最多曾跌逾5%，現報0.455元，沒有升跌；完美醫療 （01830） 曾跌3%，現報7.46元，跌1%；醫思健康 （02138） 現報11.56元，跌0.5%；四環醫藥 （00460） 現報2.55元，跌1.2%。

相關文章：【監管跌市】《深圳商報》發文批媒體輿論擾市、文已刪除　盤點近期曾被點名的行業板塊

【監管跌市】官媒再批遊戲業「稅務應與傳統行業適度看齊」　騰訊跌近4%、一年慳稅多少？

記者：梁安琪

港股 新經濟股 瑞麗醫美（02135） 醫美 醫思健康（02138） 完美醫療（01830） 四環醫藥（00460） 美容

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