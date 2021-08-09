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【ET午市精點】恒指先跌後回升過340點 傳美團被罰款 勁彈7%

股市 11:50 2021/08/09

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港股今早低開後旋即反彈，恒生指數早段曾升348點，高見26527點。內房股造好，中海外  （00688）  升3%；潤地  （01109）  、恒大  （03333）  升5%；碧桂園  （02007）  升近5%；雅居樂  （03383）  升近2%。港股後市去向如何，紅蟻資本投資總監李澤銘11：55於《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3027563

＊＊＊

重溫今早《ET開市直擊》足本版

Time code：

00：00 - 港股市場焦點速報
00：51 - 外圍市況速報
02：14 - 外圍市況分析
04：40 - 港股市況速報 + 北水盤路
06：10 - 港股市況分析　恒指有反彈無上升？
12：54 - 騰訊 （00700） 遭民事訴訟　騰訊股價冇運行？
17： 40- 美團 （03690） 被約見要求保護外賣員　被罰有幾傷？
22：09 - 港股開市前市況速報
22：30 - ET個股推介－創科 （00669）
24：22 - 股票分析－騰訊 （00700） 高位持貨　應忍痛速逃嗎？
26：33 - 股票分析－阿里巴巴 （09988） 262元持貨　應該止蝕嗎？
29：09 - 股票分析－快手 （01024） 股價前景如何？
32：51 - 股票分析－吉利 （00175） 股價前景如何？
36：08 - 港股開市後市況速報
37：09 - 股票分析－贛鋒鋰業 （01772） 股價前景如何？
40：36 - 股票分析－中芯國際 （00981） 股價前景如何？
47：43 -  股票分析－綠城管理 （09979） 股價前景如何？
50：13 -  股票分析－福萊特玻璃 （06865） 股價前景如何？
52：14 -  股票分析－瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？
55：53 -  股票分析－銀河娛樂 （00027） 股價前景如何？
58：24 -  股票分析－大唐新能源 （01798） 股價前景如何？
01：00：15 - 36：08 - 港股開市後市況速報
01：02：03 - 財經日誌提提你
 

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