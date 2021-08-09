今年煤氣公司已是第6年參與「家電．家品．博覽」(2021年8月12至16日，攤位編號：3F-E02)。今年攤位設於3F展館正門位置，展現一站式智能家居概念館，場內有多款煤氣爐具及時尙家居用品以低至6折發售! 更有多重獎賞優惠，勿失良機。

全港首創IoT智能防乾燒煤氣煮食爐即將登場+多款Samsung嶄新家居設備展示

全港首創簡栢IoT智能防乾燒煤氣煮食爐於「家電．家品．博覽2021」煤氣公司攤位隆重登場-在現有的防乾燒安全功能之上，結合全新「煤氣智慧爐具」手機應用程式，讓用戶隨時隨地監察爐具使用情況，能夠支援遙距緊急熄火，帶來全新智能煮食體驗，進一步提升家居安全。

攤位亦有展示多款Samsung嶄新智能家居設備如智能魔衣櫥，在疫情下能高效蒸氣殺菌、除致敏原及除味；產品可於「好氣Fun」換購平台即時訂購，讓大家體驗一站式的智能家居新潮流!

煤氣公司獨家發售TANITA ❤Hello Kitty產品

場內亦有煤氣獨家發售的TANITA ❤Hello Kitty產品及多個品牌的家居用品及健康產品以會場優惠價發售，如Ling Lee 美容產品及食品、會場限量發售RAZE夏日新色系列四層光觸媒抗菌口罩、RAZE全效型3.0 家居專用消毒塗層噴霧、Blanc廚房用具、天上野、匡橋等等；現場優惠多不勝數，請親臨參觀及選購!

即場登記成為「好氣Fun」會員送紅燒鮑魚四隻裝

另外，即場登記成為「好氣Fun」網上換購平台會員即送壽桃牌紅燒鮑魚四隻裝(價值$70)或其他精選禮物，人人有份；而「好氣Fun」會員購買任何煤氣爐具更可額外獲贈德國孖人牌蔬果刀(價值$229)。



家電．家品．博覽2021煤氣公司攤位優惠包括：



煤氣爐具優惠低至6折

1) 特設尊享優惠區，指定爐具低至6折優惠



2) 購買煤氣爐具滿HK$3,000或以上¹

以現場優惠券小冊子2，即減HK$200爐具優惠

及

送煤氣烹飪中心課程電子禮券HK$400

https://www.towngasfun.com/cooking-classes.html



3) 「好氣Fun」會員現場購買任何煤氣爐具即賞

送德國孖人牌TWIN Point Silver3”蔬果刀 (價值$229)

4) 購買爐具即送韓國製造500ml 搓手液 (價值$99)



5) 購買煤氣爐具

可加超筍價HK$99換購集燒烤、蒸煮、烘焙多功能的「烤蒸寶」乙個 (零售價$1,980)

數量有限，換完即止

家居用品會場優惠

1) 購買家居用品滿HK$300或以上¹，送煤氣烹飪中心課程電子禮券HK$200



2) 購買家品滿$200 / $500 或以上

以現場優惠券小冊子²，送韓國製造消毒搓手液乙支 (30ml / 500ml)



3) 煤氣獨家發售TANITA ❤Hello Kitty家品及多個品牌家居用品以會場優惠發售：

- TANITA ❤Hello Kitty家品

- Ling Lee 美容產品及食品

- RAZE 4層光觸媒抗菌口罩

- Blanc廚房用具

- 匡橋懸浮鑊

- 天上野BeeWOK

- Kaercher 德國高潔產品

好氣Fun 會場優惠

1) 即場登記成為「好氣Fun」網上換購平台會員即送壽桃牌紅燒鮑魚四隻裝(價值$70)或其他精選禮物 + 迎新獎賞500分及首次購物$60折扣優惠



2) 「好氣Fun」會員現場購買任何煤氣爐具即賞德國孖人牌TWIN Point Silver 3”蔬果刀(價值$229)



3) 「好氣Fun」新會員專享低至16折限量超筍換購:

牛頭牌7吋日式廚師刀+不鏽鋼多用途家用剪

新會員折後價:150分+$59

(建議零售價$376)

條款及細則：

1) 需即場繳付全費並按折扣後價格計算

2) 需出示「家電．家品．博覽2021」小冊子內之優惠券

3) 所有禮品數量有限，送完/換完即止

4) 優惠受條款及細則約束

請親臨「家電．家品．博覽」煤氣公司展位了解更多產品詳情及選購，為家居添置優質爐具及家居用品，發掘明火煮食的優點！

2021家電．家品．博覽

日期：2021年8月12日至16日

地址：灣仔會議展覽中心

煤氣公司展位編號：3F-E02

煤氣公司優質爐具

選購任何煤氣產品均享有三年包零件免費保養服務及10個月免息分期優惠，是顧客信心的保證。

如欲查詢，請致電2232 1000或瀏覽www.towngasappliance.com。

網站：www.towngasappliance.com

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煤氣公司時尚產品系列

不論您我，都渴求過更優質的好生活，煤氣公司特別為您預備了一系列優質時尚產品，將嶄新科技帶入廚房及家居，讓您延展優質生活之餘，同時打造你的理想家居！

煤氣公司亦與時並進，除了煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心及名氣廊外，亦於網上購物平台www.towngasfun.com售賣多款優質時尚產品，進一步推廣優質生活理念，讓顧客安坐家中亦能體驗優質生活的樂趣！

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（資料由客戶提供）