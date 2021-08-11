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【新冠疫苗】以色列調查：加強劑副作用或更輕微（第二版）

環球社會熱點 16:57 2021/08/11

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全球不少國家計劃或已開始為民眾接種新冠疫苗加強劑，其中以色列已率先接種加強劑，當地有調查發現民眾接種加強劑後，出現的副作用與接種第2劑新冠疫苗相似，所產生的不良反應甚至更少。

以色列調查：近半國民無意打第3針 【下一頁】

（第二版加入器官移植者接種加強劑數據）

以色列上月底開始為60歲或以上民眾接種新冠疫苗加強劑，以遏止Delta變種病毒蔓延。當地最大醫療服務提供者Clalit周日（8日）表示，已為超過24萬合資格民眾接種第3劑輝瑞（Pfizer）疫苗。

調查訪問7月30日至8月1日間接種加強劑的4,500名民眾，結果顯示有88%受訪者表示接種加強劑後數日，身體感受與打第2劑後相似或更好。此外，有31%人士出現副作用，最常見是注射部位感到疼痛；有0.4%稱出現呼吸困難、1%指出現最少一種副作用而需求醫。

Clalit首席創新總監巴利塞爾（Ran Balicer）指，儘管調查屬初步結果及未經同行評審，但數據確實能與第2劑疫苗副作用作比較，證明絕大多數情況下，民眾接種加強劑的副作用反應，與第2劑相似或更輕微。

巴利塞爾續指，雖然目前仍缺乏對加強劑有效及安全性的長期研究，但結果顯示，接種加強劑對60歲或以上長者有好處。

以色列收緊防疫強制戴口罩 不排除9月封城 【下一頁】

以色列貝林森醫院（Beilinson hospital ）發表另一項研究，顯示接種輝瑞疫苗加強劑對免疫功能較低者有效，接種疫苗後產生抗體的心臟、腎臟及肺部移植的患者人數會增一倍。

研究顯示，有75%腎臟移植病人接種加強劑後產生抗體，較僅接種兩劑的35%大幅上升。有33%肺部移植病人接種加強劑後產生抗體，較僅接種兩劑的18%升近一倍。有58%心臟移植病人接種加強劑後產生抗體，較僅接種兩劑的31%同樣升近一倍。

研究人員更指這些曾接受器官移植的高危群體接種加強劑後，除了針口痛之外均未有出現明顯副作用，因此建議上述群體也可接種加強劑。

責任編輯：郭麗明

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