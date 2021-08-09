【新冠疫苗】以色列調查：加強劑副作用或更輕微

全球不少國家計劃或已開始為民眾接種新冠疫苗加強劑，其中以色列已率先接種加強劑，當地有調查發現民眾接種加強劑後，出現的副作用與接種第2劑新冠疫苗相似，所產生的不良反應甚至更少。

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以色列於上月底為60歲或以上民眾接種新冠疫苗加強劑，以遏止Delta變種病毒蔓延。當地最大的醫療服務提供者Clalit於周日（8日）表示，已為超過24萬合資格民眾接種第3劑輝瑞疫苗。

調查訪問7月30日至8月1日間接種接種加強劑的4,500名民眾，結果顯示有88%受訪者表示接種加強劑後數日，身體感受與打第2劑後相似或更好。此外，有31%人士出現副作用，最常見是注射部位感到疼痛；有0.4%稱出現呼吸困難、1%指出現最少一種副作用而需求醫。

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Clalit首席首席創新官巴利塞爾（Ran Balicer）指，儘管調查屬初步結果及未經同行評審，但數據確實能與第2劑疫苗副作用作比較，證明絕大多數情況下，民眾接種加強劑的副作用反應，與第2劑相似或更輕微。

巴利塞爾續指，雖然目前仍缺乏對加強劑有效及安全性的長期研究，但結果顯示，接種加強劑對60歲或以上長者有好處。

責任編輯：郭麗明