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【英國疫情】一周平均確診人數上升 解封後首次

環球社會熱點 11:26 2021/08/09

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英國7月19日迎來全面解封，外界一直關注英國新冠疫情。英國最新7日平均新增感染數目逾19萬人，按周增加1.9%，是英國全面解封以來首次上升。同時，英國染疫離世人數亦在上升，但入院患者數目卻在下降。

世衛：希臘字母用完 考慮用星座命名變種病毒 【下一頁】

英國周日（8日）新增逾2.7萬宗確診，高於上周日（1日）的逾2.4萬宗。截至上周為止，英國7日平均最新確診人數為逾19萬人，按周增加1.9%。英國7月因歐洲國家盃導致確診激增後，7月17日至8月2日期間確診數一直低於專家估計數目，有官員曾指英國或已渡過第3波疫情高峰期，惟數據首次出現上升。

英國周日再有39人染疫離世，雖然數目低於上周日65人，但每周平均死亡人數仍上升近15%。英國官員周日宣布，再有742名患者需入院接受治療，人數低於上周日的912人，每周收入院數目亦下降近16%。

接種新冠疫苗後仍可傳播 研究指Delta變種傳播力極高 【下一頁】

有高層官員曾表示，英國已實現新冠病毒群體免疫。有專家回應反指，英國距離群體免疫尚有一段距離，亦有機會永遠不會實現。

目前Delta變種（即印度變種）在英國佔據主流傳播地位，有專家指，Delta變種更具傳染性特點提高群體免疫門檻，或需98%民眾接種疫苗才可達至群體免疫。英國已有3,900萬名民眾完成疫苗接種，相當於成年人口75%。

責任編輯：李俊儀

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