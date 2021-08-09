【大行報告】野村微升港交所目標價　下半年ADT料平穩增長

▲ 野村指，港交所第二季日均成交按季減少33.7%，但按季則升32.7%。

港交所 （00388） 周三公布業績，績前獲野村調升目標價，升0.2%至514.3元，評級「中性」。野村預期，港交所上半年盈利按年增長39.5%至36.5億元，相信港交所可以受惠於市場結構及上市體制改善，如IPO結算平台FINI預期於明年第四季推出，因此調升2022及2023年的日均成交（ADT）預測1.9%及5%。

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野村指，港交所第二季日均成交按季減少33.7%，但按季則升32.7%，主要由於港股通成交按季減少43%，現金產品及衍生產品成交按季亦下降30.6%有關。由於第二季日均成交不及預期，因此調低全年日均成交預測9.3%至1800億元，仍較去年增長38.8%。

即使港股第二季成交自首季的歷史新高回落，但野村仍預期下半年日均成交會平穩增長，料按年增21.9%，令全年增長達38.9%。

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今年上半年本港新股集資額按年增長140.4%，主要因中概股回流及新經濟股上市帶動，而二手市場集資額亦見蓬勃，按年升96.8%。野村預期，鑑於中國收緊數碼安全及海外上市規定，港交所將繼續享受其獨特的定位，吸引新股上市，因此調升2022及2023年的日均成交額預測。

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