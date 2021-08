#Wellcome #MarketPlacebyJasons #惠康獨家 #MarketPlacebyJasons獨家 #小寧波 #小寧波傳統蘇式月餅 #椒鹽 #苔菜



臨近中秋節,相信大家已紛紛四出搜羅各式的月餅,而惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Jasons ichiba以及Oliver's the Delicatessen將為大家獨家帶來創立七十周年的小寧波傳統蘇式月餅——有別於大家熟悉的月餅,蘇式月餅的靈魂在於口感鬆化、酥香撲鼻的酥皮,再包裹著足料製餡,絕對會為大家帶來一試難忘的新鮮感!

小寧波始創於1951年,在過去的七十年,小寧波各式各樣於香港製造、堅持家傳配方的上海傳統糕餅小吃,深受香港市民的喜愛。而為慶祝小寧波七十周年,品牌特意推出蘇式月餅,為大家送上別有心思的節日祝福。為製作出最好的蘇式月餅,小寧波以家傳配方及比例,再用人手重覆摺疊製皮,製作出最酥化的酥皮,每一個步驟均一絲不苟,而且所有蘇式月餅均於香港自家廠房全人手製作,每一口均承載着賣少見少的人情味,極為難得。而是次七十周年所推出的月餅共有兩款口味,分別為椒鹽以及苔菜口味——「椒鹽」乃傳統寧波人叫法,實際是芝麻口味,以小寧波馳名的黑芝麻餡料混入輕巧鹽味,再加入核桃仁,豐富的口感和層次令人叫絕,齒頰留香的味道令人一試難忘;而「苔菜」則為海苔味道,為蘇式月餅中比較獨特的口味,以海苔混合合桃仁,果仁油香中帶有海苔的特殊香味,與鬆化的酥皮出奇地配合,令人一試上癮!

而為隆重其事,小寧波更推出兩款七十周年限量包裝——淺綠碰撞墨綠的設計簡約時尚,而禮盒上的三個圓不但與小寧波的標誌如出一轍,更代表了中秋的「圓月」,極為有心思。八個裝的禮盒裝含有椒鹽及苔菜月餅各四個,無論是送禮還是與家人同享均最適合不過;而兩個裝的嚐鮮裝則含椒鹽及苔菜月餅各一個,是從未品嚐過蘇軾月餅,或是二人家庭,甚至少食多滋味的老人家的最佳選擇。獨立包裝的設計確保衛生以及產品的新鮮程度,從每一個小細節中均感受到品牌溫暖人心的人情味。是次七十周年限量包裝 - 蘇式月餅嚐鮮裝(兩件裝)於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Jasons ichiba以及Oliver's the Delicatessen全線連鎖超市獨家發售^;而小寧波蘇式月餅禮盒裝(八件裝) 則於*指定分店發售。

小寧波蘇式月餅禮盒裝(八件裝) $268

(銷售日期: 9月3日至9月21日 *指定分店發售)

小寧波蘇式月餅嚐鮮裝(兩件裝) $68

(銷售日期: 8月9日至9月21日 全線分店發售)

*指定分店包括以下惠康超級市場、Jasons ichiba及3hreesixty

*指定分店地址

惠康超級市場

香港銅鑼灣基利佐治街25-29號

香港北角英皇道416-426號新都城大廈

九龍觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場1樓102號舖

九龍油塘鯉魚門邨鯉魚門廣場一樓123-124號

屯門良景邨商場4樓401號

新界上水彩園邨彩園商場地下G6號舖



Jasons ichiba

將軍澳唐德街 9 號將軍澳中心地庫第一層



3hreeSixty

九龍站圓方一樓1090舖

^注:“獨家發售”指小寧波蘇式月餅嚐鮮裝/禮盒裝根據香港代理商/進口商/當地供應商對本公司就有關產品作出承諾及/或聲明,以及本公司就有關產品所進行及/或參考之市場調查,有關貨品只供應香港惠康及其特色超市發售,一切有關產品之說明只受限於本公司所知的。

