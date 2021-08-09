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臨近中秋節，相信大家已紛紛四出搜羅各式的月餅，而惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Jasons ichiba以及Oliver's the Delicatessen將為大家獨家帶來創立七十周年的小寧波傳統蘇式月餅——有別於大家熟悉的月餅，蘇式月餅的靈魂在於口感鬆化、酥香撲鼻的酥皮，再包裹著足料製餡，絕對會為大家帶來一試難忘的新鮮感！

小寧波始創於1951年，在過去的七十年，小寧波各式各樣於香港製造、堅持家傳配方的上海傳統糕餅小吃，深受香港市民的喜愛。而為慶祝小寧波七十周年，品牌特意推出蘇式月餅，為大家送上別有心思的節日祝福。為製作出最好的蘇式月餅，小寧波以家傳配方及比例，再用人手重覆摺疊製皮，製作出最酥化的酥皮，每一個步驟均一絲不苟，而且所有蘇式月餅均於香港自家廠房全人手製作，每一口均承載着賣少見少的人情味，極為難得。而是次七十周年所推出的月餅共有兩款口味，分別為椒鹽以及苔菜口味——「椒鹽」乃傳統寧波人叫法，實際是芝麻口味，以小寧波馳名的黑芝麻餡料混入輕巧鹽味，再加入核桃仁，豐富的口感和層次令人叫絕，齒頰留香的味道令人一試難忘；而「苔菜」則為海苔味道，為蘇式月餅中比較獨特的口味，以海苔混合合桃仁，果仁油香中帶有海苔的特殊香味，與鬆化的酥皮出奇地配合，令人一試上癮！

而為隆重其事，小寧波更推出兩款七十周年限量包裝——淺綠碰撞墨綠的設計簡約時尚，而禮盒上的三個圓不但與小寧波的標誌如出一轍，更代表了中秋的「圓月」，極為有心思。八個裝的禮盒裝含有椒鹽及苔菜月餅各四個，無論是送禮還是與家人同享均最適合不過；而兩個裝的嚐鮮裝則含椒鹽及苔菜月餅各一個，是從未品嚐過蘇軾月餅，或是二人家庭，甚至少食多滋味的老人家的最佳選擇。獨立包裝的設計確保衛生以及產品的新鮮程度，從每一個小細節中均感受到品牌溫暖人心的人情味。是次七十周年限量包裝 - 蘇式月餅嚐鮮裝(兩件裝)於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Jasons ichiba以及Oliver's the Delicatessen全線連鎖超市獨家發售^；而小寧波蘇式月餅禮盒裝(八件裝) 則於*指定分店發售。

小寧波蘇式月餅禮盒裝(八件裝) $268

(銷售日期: 9月3日至9月21日 *指定分店發售)

小寧波蘇式月餅嚐鮮裝(兩件裝) $68

(銷售日期: 8月9日至9月21日 全線分店發售)

*指定分店包括以下惠康超級市場、Jasons ichiba及3hreesixty

*指定分店地址

惠康超級市場

香港銅鑼灣基利佐治街25-29號

香港北角英皇道416-426號新都城大廈

九龍觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場1樓102號舖

九龍油塘鯉魚門邨鯉魚門廣場一樓123-124號

屯門良景邨商場4樓401號

新界上水彩園邨彩園商場地下G6號舖



Jasons ichiba

將軍澳唐德街 9 號將軍澳中心地庫第一層



3hreeSixty

九龍站圓方一樓1090舖

^注：“獨家發售”指小寧波蘇式月餅嚐鮮裝/禮盒裝根據香港代理商/進口商/當地供應商對本公司就有關產品作出承諾及/或聲明，以及本公司就有關產品所進行及/或參考之市場調查，有關貨品只供應香港惠康及其特色超市發售，一切有關產品之說明只受限於本公司所知的。

關於惠康超級市場

惠康超級市場於1945年成立，現為本港歷史最悠久的超級市場連鎖集團。自1964年起，惠康已成為牛奶有限公司的全資附屬公司。惠康擁有約8,000名員工，旗下現有超過280間分店，遍佈香港每一個角落。

惠康每月服務顧客人次超過1,600萬，一直秉承為顧客提供一站式購物便利及以客為尊的服務承諾。惠康將繼續為顧客提供更多購物樂趣、更多物超所值的貨品及更佳的服務。

關於Market Place by Jasons

Market Place by Jasons是牛奶國際控股有限公司旗下一家時尚生活超市，專注為顧客提供優質的產品和服務，自2007年在香港成立以來，Market Place by Jasons以優質超市品牌見稱，我們致力打造愉快、舒適和現代化的購物環境，為客戶提供自選食物，獨特的國際食品、農產品和各式商品組合。

（資料由客戶提供）