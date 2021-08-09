低碳關懷標籤與時並進　推動綠色經濟復甦

「低碳關懷標籤」嘉許計劃自2011年推出以來，至今已頒授超過400個「低碳關懷標籤」予各行各業的機構，計劃近年更與時並進，推出不同級別的標籤，以配合企業和機構在可持續發展方面的進程，以及回應企業在碳管理、ESG滙報及循環經濟方面的發展。

今年「低碳關懷標籤」踏入第11年，低碳想創坊聯合創辦人及行政總裁莊陳有回顧，當時不少具先見之明的商業領袖，已預視到減碳將成為大勢所趨，率先試行低碳經濟模式去營運業務，「當其他人仍未開始，你已開始做並取得成績的話，日後當所有人都要做的時候，便會比別人行先一步，取得優勢。」

計劃涵蓋ESG滙報 引入循環經濟標籤

十年以來，「低碳關懷標籤」一直與時並進，由碳排放發展至涵蓋ESG範疇。莊陳有表示：「《巴黎協議》於2015年簽署，各國合力減碳，例如中國爭取在2060年達致碳中和，而香港亦定下在2050年達致碳中和的目標，本地聯交所因應關注亦推出ESG報告守則，要求所有上市公司滙報相關表現，然而不同企業做得是否認真，卻難有一個客觀的標準，因此我們推出『低碳關懷ESG標籤』，透過檢視報告的質素及深入程度，鼓勵上市公司在ESG滙報方面做得更好。」至於去年開始構思，並於今年計劃正式推出的「低碳關懷循環標籤」，則是回應社會近年對物料使用的關注，「我們希望由企業常用的紙張開始推廣循環概念，主要是紙的使用、管理及再造紙應用等，日後再推廣至其他物料。」「計劃推出近十年，參與機構均非常珍惜這個標籤，不少機構更由第一屆起支持至今，大企業不在話下，但也有部分中小企，堅持在所屬行業落實環保措施，不離不棄地推動環保概念，這令我非常感動。」莊陳有指出，低碳想創坊不時舉辦交流活動，就是希望形成一個「低碳圈」，機構之間透過互相認識及介紹，促進更多合作機會。

▲ 莊陳有期望，更多機構透過參與「低碳關懷標籤」計劃，共同建立一個可持續發展的社會。

綠色策略規避風險 疫情反思新經濟模式

「部分公司表示低碳關懷標籤協助他們確立綠色價值觀，並回應氣候變化的挑戰，因為各地政府均開始規管企業的碳排放，國際投資者亦開始注重企業的ESG表現，低碳逐漸成為一種規避經營風險的策略。」莊陳有舉例，機構投資者在市場具影響力，近年致力推動不同企業履行低碳模式。

至於突如其來的疫情，則提供了一次反思的機會。即使大家減少國際出行，也可持續在網上舉行活動；未能到外地旅行，可推廣本地生態旅遊。而在推動經濟復甦的時候，亦應將「綠色」放在核心要素，例如更多採用集體運輸、再生能源、更環保的生產及消費模式、綠色工作機會等。「近年上網電價計劃推動太陽能站普及，據估計全港有約一萬個太陽能項目，需要不少技工，甚至有組織舉辦太陽能技工課程，令年青人投身綠色行業的機會愈來愈多。」

談到計劃未來展望，莊陳有希望致力推動更多中小企參與：「今年是『綠色復甦』的第一年，在這個時候繼續強調低碳關懷標籤，十分適合現在的需要。企業領導層須讓員工知道，企業不斷與時並進，其中環保不是順便做做，而是必然的業務經營模式，而低碳關懷標籤就可作為開啟綠色新經濟大門的鎖匙。」

建築業減碳角色重要 收集數據成關鍵

參與「低碳關懷標籤」計劃多年的金門建築有限公司，在環保工作方面特別聚焦於碳排放。金門建築有限公司高級環境經理謝志軒指出，碳排放是一個非常重要的關鍵績效指標（KPI）：「公司訂立的目標，是在2025年前減少25%碳濃度（Carbon Intensity），當中需要考慮能源使用、廢物棄置、水資源應用，以及再生能源應用4大方面。」

近年，建築公司在每個工程項目，無論是設計、規劃到施工都需要考慮環保因素並致力應用一些較為低碳的施工方法。謝志軒分享，建築工地的柴油發電機及建築機械，已佔整個地盤施工近9成的能源碳排放，當中柴油更佔逾7成。「金門建築在2013年起引入生物柴油，減少了5%碳排放，過去一年我們積極響應發展局的技術指引，為工程項目提早申請臨時電供應，讓每個地盤柴油發電機的使用減到最少。」

施工電力運用 減少直接碳排放

另一方面，金門建築亦於2019年開始嘗試使用鋰電池系統作為更清潔的電力來源。「我們與香港一家初創公司合作，利用工地大型電池系統，為建築機械供電，這可大大減少工地現場的碳排放量。」

推行不同的減碳措施固然重要，但謝志軒強調，有效控制碳排放的關鍵是有效的量度。金門建築在十多年前起收集碳排放數據，由傳統手動填表，到網上輸入資料，再到自動化系統收集，致力準確收集整理，再計算出相應的碳排放量，並由第三方認證機構進行審視，例如ISO 14064碳排放審計及滙報標準。「既然我們有了這些數據，正正符合『低碳關懷標籤』的要求，故參與計劃可謂順理成章。除了可獲得一個本地廣泛認可的第三方認證外，亦可借這個平台與更多人分享收集數據的心得及經驗。」

關注隱含碳排放 加強內部溝通

「低碳關懷標籤」着重機構整體的碳排放量，當中建築材料的使用及工地棄置的廢物，這些非直接的隱含碳排放亦備受關注，因此，近年金門建築開始收集相關數據並尋求第三方認證，發現佔整間公司的溫室氣體排放量近一半，這是未來公司繼續努力的目標。總結經驗，謝志軒認為機構若希望提升減碳表現，甚至參與認證計劃，必須先加強公司內部溝通，讓不同部門的同事能理解減少碳排放的意義和效益，在各自的崗位上協作。「同事要了解工地用水、用電及垃圾等，全部都可轉換為碳排放，若能更有效地使用這些資源，減少直接及非直接的碳排放，即代表有效控制工程成本，這樣更易為員工接受。」

▲ 謝志軒期望透過「低碳關懷標籤」計劃這個平台，與不同業界分享收集及分析碳排放數據的經驗，促進彼此交流。

崇尚自然心繫可持續發展 ESG報告「見真章」

作為在香港具領導地位的草本飲食品牌和負責任的企業公民，於香港上市的鴻福堂集團控股有限公司（股份代號：1446）致力在業務各個範疇追求可持續發展，並於2015/16年度起每年出版集團ESG報告，與社會各持份者溝通，更在2018年起連續3年獲頒「低碳關懷ESG標籤（第三級）」。

鴻福堂集團控股有限公司行政總裁兼執行董事司徒永富表示，由於集團本業為傳承中式涼茶文化，故關注可持續發展及地球資源保育，是最自然不過的事情。「我們的企業文化『真心製造，自然流露』均可體現在ESG層面，包括真心製造優質產品、真摯關懷員工及社區，以及企業管治上真誠溝通。」

珍惜資源 推動塑膠回收

作為知名草本飲品生產商，鴻福堂致力提升ESG中「環境」方面的表現，特別是能源使用及碳排放。「推行環保措施一定要有決心及具持續性，近年我們在內部設立節省能源及減碳指標並推行具體措施，例如去年在大埔廠房天台安裝太陽能板，以及在生產過程中進行水資源管理，盡量不浪費及循環再用，例如安裝蒸汽冷凝水回收系統，將生產用水回收再用於清潔及冷卻產品；同時又在辦公室推動無紙化政策。」司徒永富補充，集團通過不同職能的委員會訂立指標，每年亦透過問卷訪問員工、顧客、供應商等各持份者的意見，從而提出改善建議，

目標是每一年都可以比去年做得更好。

其中，鴻福堂特別留意社會日益關注固體廢物管理，尤其是與集團業務息息相關的塑膠包裝物料回收議題。「塑膠是本地飲品的主要包裝物料，故尋找有效的替代品，對我們來說是一個非常重要的議題，例如研究轉用可循環再造的塑膠物料等減塑方案的可行性，都已在公司的發展規劃中。另外，我們亦夥拍回收機營運商，為其膠樽回收機提供優惠，鼓勵更多消費者回收膠樽，並於今年第二季開始於指定鴻福堂分店安裝膠樽回收機，為推動回收出一分力。」

非為滙報而滙報 申請認證增方向感

對於社會各界對企業的ESG滙報及披露要求愈來愈高，司徒永富表示：「我們製作報告不是抱着『為滙報而滙報』的心態，而是秉持『真心製造，自然流露』宗旨，致力就集團在ESG方面的表現作出更全面的披露。」他強調，集團憑着ESG報告獲頒認證及獎項，背後同事的功勞最大，他們要兼顧各自的工作之外，同時要持之以恒地收集數據，並參與不同功能的委員會，因此管理層非常重視及認可員工的努力和付出。

獲頒「低碳關懷ESG標籤」，令集團邁向可持續發展更具方向感，另外對同事也是一種肯定和鼓勵。司徒永富指出，集團積極參與有意義的比賽及活動，希望藉此形成一股推動力，推動公司持續健康發展。他建議，有興趣參與的企業與其觀望，不如立即行動。「能夠得獎固然開心，即使最後沒有得獎，同事的團隊精神及所付出的努力，均可轉化為日常工作中的動力。」

▲ 司徒永富表示，集團秉持「真心製造，自然流露」的宗旨，致力就集團在ESG方面的表現作更全面的披露。

低碳關懷標籤2021簡介

「低碳關懷標籤」是項獨一無二的計劃。自2011年底推展以來，至今已頒授超過400個「低碳關懷標籤」予各行各業的機構，包括上市公司、私人公司、政府部門、公共機構、社會企業、非政府組織、酒店、商業大廈及場地等。

參與機構可選擇申請一個或全部三個類別的標籤，包括表揚機構整體碳管理的「低碳關懷標籤」或「低碳關懷碳中和標籤」，為嘉許根據最佳實踐守則而制定環境、社會及管治報告的「低碳關懷ESG標籤」，以及主動支持循環經濟的「低碳關懷循環標籤」。要獲得任何類別的標籤，均須經過充分努力，而所有標籤都代表着申請機構在推動可持續發展方面的卓越表現。

（資料由客戶提供）