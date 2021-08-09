【港股市況】恒生指數倒升逾200點　美團倒升半成、快手反彈7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場憧憬經濟復甦，但意味儲局有條件啟動收水，美股上周五個別發展，恒生指數開報25969點，跌210點，跌穿26000點水平。恒生科技指數跌1.3%，報6609點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌近1%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【本周焦點】港股業績密集期 聚焦港交所、銀娛、國泰等 周三公布美通脹數據

即市走勢︰

【10：37】區塊鏈概念股上升，火幣科技 （01611） 升逾6%；歐科雲鏈 （01499） 升半成；雄岸科技 （01647） 升逾2%；美圖公司 （01357） 升6%。

【10：33】耐世特 （01316） 股價升逾21%，高見11.92元。

【10：28】澳門全民檢測結果均呈陰性，濠賭股上升，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾2%；金沙 （01928） 升逾1%。

【10：18】恒大系上升，恒大 （03333） 升逾5%，恒大物業 （06666） 升近4%；恒大汽車 （00708） 、恒騰 （00136） 升1%。

【10：16】恒指升幅擴大至250點，報26429點；科指升0.3%，報6718點。

【10：12】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見226元，成交17億元。騰訊 （00700） 轉升近1%；小米 （01810） 升1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。另外，快手 （01024） 反彈幅度擴大至7%。

【10：08】市傳網易雲音樂推遲上市，網易 （09999） 升逾3%，高見140.8元。

【新股IPO】網易雲音樂傳推遲在港上市 等待市場氣氛好轉

【10：05】東京奧運閉幕，安踏 （02020） 、李寧 （02331） 跌3%；特步 （01368） 跌半成。

【10：05】大市拉升約130點，升至26300點水平。美團 （03690） 升近4%，高見223元。

【互聯網監管】WSJ：美團將被罰款10億美元 涉濫用市場主導地位、損害競爭對手利益

【09：59】大市再度回軟，跌約25點，報26153點；科指跌0.6%，報7615點。

【09：55】中芯國際 （00981） 跌半成，低見26.6元。官媒央視財經發文指「缺芯」不是「炒芯」的理由。

【芯片加價】官媒批缺芯不是「炒芯」理由 經銷商惡意漲價致價格混亂 監管「該出手時就出手」

【09：47】快手 （01024） 最新反彈半成，高見89.4元。快手上周在微信公眾號列歌單，半帶自嘲稱「朋友，冷靜面對非理性震盪，潮起潮落是甚麼都不為，明天會更好」。

【快手股價】快手曾失80元、列歌單「冷靜面對非理性震盪」 官媒批低俗影片平台有責

【09：44】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至逾2%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 轉升逾1%；小米 （01810） 升近1%。

【09：41】大市轉升。

【09：40】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾2%，高見44.5元；渣打 （02888） 升2%，高見49.8元。恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、中銀香港 （02238） 升約1%。

【09：38】大市跌幅收窄至約20點，報26158點。

【09：36】維他奶 （00345） 跌幅擴大至近13%，破底低見18.68元。

【09：31】恒指開市後跌約160點；科指跌1.7%。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 早段跌幅擴大至逾4%，低見185.1元。

【09：30】滙豐 （00005） 逆市升逾1%，高見44元。

【09：27】維他奶 （00345） 發盈警，股價跌3.3%，開報20.75元破底。

【維他奶盈警】維他奶提前3個月盈警 「不當內容備忘錄」令產品7月在內地多渠道下架

【09：25】吉利 （00175） 低開3.7%，開報26.3元。吉利今年7月份總銷量達99275部，按年減少6%。今年首7個月的總銷量達72.95萬部，僅佔全年銷量目標153萬部的48%。

【吉利銷量】吉利首7月銷量不足全年目標一半 7月銷量按年減6%

【09：22】恒生指數開報25969點，跌210點，跌穿26000點水平。恒生科技指數跌1.3%，報6609點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌近1%。

【騰訊700】騰訊微視傳裁減近七成員工 絕大部分對外投放已停止

【互聯網監管】內地三部門召開會議 平台不得制定損害外賣騎手安全健康考核指標

【09：14】期指開報25901點，跌228點或0.9%。

【09：00】恒指黑期跌196點，報25978點。道指期貨跌87點，報35004點。

【08：55】香港科技探索︰7月商品交易額按月回升近15%

【08：49】和黃醫藥夥Epizyme大中華區研發、生產及商業化皮樣肉瘤及淋巴瘤藥物

【08：25】吉利控股與雷諾達成合作備忘開發混合動力汽車 吉利汽車︰正探索不同選項參與

【08：13】思派健康科技提交上市申請 騰訊為大股東

【07：45】阿里巴巴女員工自爆遭性侵 業務總裁、HRG引咎辭職 涉嫌男員工被辭退永不錄用

【07：45】港股ADR收報26135點，跌43點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報44.21元，升1.01元或2.3%；騰訊 （00700） ADR折合報449.02元，跌4.58元或1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五個別發展，美國上月職位增長創近一年最快增速，失業率下降速度亦快過預期。市場憧憬經濟復甦，但意味聯儲局有條件啟動收水，科技股跑輸大市，道指收市升144點，報35208點；標指升7點，報4436點；納指跌59點，報14835點。

【開市9點半】本周聚焦重磅股業績期 關注內地監管續發力 保平台騎手權益

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責任編輯︰梁浩碩